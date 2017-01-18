На трассе Иваново-Ярославль военный «КАМАЗ» выехал на встречку и врезался в легковушку

Есть пострадавший – ФОТО





Автоавария произошла 17 января около 13.15 на 10-м километре автодороги Иваново-Ярославль в Ивановском районе. 20-летний молодой человек (водительский стаж с 2016 года), управляя грузовиком «КАМАЗ», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем «Тойота Авенсис». За рулем легковушки находился 45-летний мужчина. Он и пострадал в ДТП. С травмами головы, ушибом грудной клетки, гемартрозом колена был доставлен в 7-ю горбольницу областного центра.

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Фото: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области