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18.01.2017 11:13
На трассе Иваново-Ярославль военный «КАМАЗ» выехал на встречку и врезался в легковушку
Есть пострадавший – ФОТО
Автоавария произошла 17 января около 13.15 на 10-м километре автодороги Иваново-Ярославль в Ивановском районе. 20-летний молодой человек (водительский стаж с 2016 года), управляя грузовиком «КАМАЗ», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем «Тойота Авенсис». За рулем легковушки находился 45-летний мужчина. Он и пострадал в ДТП. С травмами головы, ушибом грудной клетки, гемартрозом колена был доставлен в 7-ю горбольницу областного центра.Фото: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области
ключевые слова: ДТП грузовик легковушка
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Известный всем, но в правилах неписаный закон:
Таксист опасен спереди, зевака-частник сзади,
Военного шофёра берегись со всех сторон (c).