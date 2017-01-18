Информация о толщине льда на водных объектах Ивановской области

Накануне Крещенских купаний на сайте регионального ГУ МЧС была опубликована информация о ледовой обстановке на водных объектах Ивановской области по состоянию на 17 января.

Горьковское водохранилище: 25 - 50 см;

Река Волга: 15 - 45 см;

Река Теза: 15 - 50 см;

Уводьское водохранилище: 40 - 45 см;

Озеро Рубское: 45 см;

Озеро Вазаль: 45 - 50 см;

Озеро Святое: 45 - 50 см;

Реки Пушавка, Сеготь, Щучка, Родинка, Ячменка: 30 - 35 см;

Реки Елнать, Немда, Унжа: 30 - 50 см;

Реки Таха, Шача, Шохонка: 20 - 35 см;

Реки Кинешемка, Мера, Казоха, Решемка, Сунжа: 50 см;

Реки Талка, Уводь, Харинка: 0 - 45 см;

Малые реки, озера: 25 - 40 см.

«Несмотря на то что, безопасная толщина льда в основном преобладает, возможен провал людей под лёд на водных объектах, участки которых в силу быстрого и тёплого течения, образуемого вследствие сброса в них бытовых и производственных вод, не замерзают в течение всего осенне-зимнего периода. Будьте бдительны и осторожны!», - предупреждают спасатели.

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