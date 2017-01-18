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Новости

18.01.2017 10:44

В Татьянин день ивановские студенты смогут освятить свои зачетки

Молодежь областного центра приглашают на «СтуДень»


25 января в областном центре будет организована программа «СтуДень». Ее откроет молебен великомученице Татиане, покровительнице всех студентов, который состоится в 12.30 у часовни Александра Невского. По сложившейся традиции молодые люди смогут освятить свои зачетные книжки.

В течение дня пройдут встречи ректоров, проректоров и студентов ивановских вузов с главой города Владимиром Шарыповым. Лучшие студенты будут награждены дипломами и благодарностями.

Весь день по студенческим билетам киноцентр «Европа Синема» будет продавать билеты за 100 рублей на фильмы без меморандума и за 150 рублей на фильмы с меморандумом.

А с 14.00 до 16.00 на стадионе «Текстильщик» и в парке Степанова будут организованы бесплатные катания на катке и предоставлены льготы на прокат коньков (два часа по цене одного; две пары коньков по цене одной за один час). Подобная акция пройдет и накануне праздника.

В 18.00 в лофт-кофейне Irish Cafe откроется Первый открытый «Фестиваль юмора». Гостей ждут выступления юмористических коллективов в стиле стенд-ап, СТЭМ, а также команд КВН высших учебных заведений города Иваново, команд Шуи, Кинешмы, Ярославля, Костромы и Владимира. По окончанию фестиваля пройдет студенческая вечеринка от лофт-кофейни Irish Cafe.



ключевые слова: молодежь студенты Татьянин день праздник программа
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									fox								
							
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  • 18.01.2017 11:18
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							не поможет, мозги они либо есть либо их нет, точно так же как и смекалка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Комментатор								
							
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  • 18.01.2017 12:18
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							Ну, и убожество! Как же мы-то и зачётки не освящали, и учились нормально, и погулять успевали?
    
А если серьёзно, то студент - это потенциальный учёный, а наука - это иной метод познания мира, нежели религия. Так что студент, верящий своей освящённой зачётке, по сути своего мышления (ненаучного типа) студентом являться не может и подлежит отчислению. IMHO								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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