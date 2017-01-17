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17.01.2017 15:26В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
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Новости
18.01.2017 10:26
В Ивановской области задержан подозреваемый в похищении 9-летней школьницы
Вчера мы сообщали о совершенно диком преступлении, произошедшем в Кинешме. В микрорайоне «Сокольники» был похищен 9-летний ребенок. Девочка шла в школу, как вдруг из припаркованного автомобиля выскочил неизвестный мужчина, затащил ребенка в машину, отъехал на ней на какое-то расстояние от школы и, как сообщали кинешемские СМИ, надругался над девочкой. Потом отпустил. Ребенка госпитализировали в Кинешемскую ЦРБ.
Сегодня стало известно, что подозреваемый в похищении ребенка и надругательстве над ним задержан полицией. Возбуждено уголовное дело.
Официальные подробности задержания и материалов дела будут обнародованы позднее. Следите за нашей лентой новостей.
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Комментарии (13)
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- Добрый18.01.2017 10:30разорвать на куски суку и скормить собакам!
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- vofchik18.01.2017 10:36Не правильно, но суд Линча тут будет уместен
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- Коренной Кохомчанин18.01.2017 10:40Животное... К тому же больное животное, лечение бессмысленно, подлежит уничтожению.
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- Вахтанг Камикадзе18.01.2017 12:15Ну что ж вы так. Уничтожить. :) Это он легко и просто отделается. :) Не, психиатрам его на опыты отдадут. :) Как обычно. :)
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- Коренной Кохомчанин18.01.2017 18:35Имбицил,ты опять вперёд хозяина ника комменты пишешь)
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- 99d19.01.2017 07:12Судя по Вашей агрессии и хамству, Вы представитель простого быдла. Увы и ах, вырождаемся(((((
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- Гость3718.01.2017 11:11Усыпить каксобаку
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- vsb18.01.2017 12:16Что по хирургической стерилизации данного объекта? Пусть органы прокомментируют данный подход к решению этих вопросов. Я уверен на 99%, что это нечеловек и раньше попадал в поле зрение прав.хран.органов и на 100% уверен, что он это повторит в будущем. Необходимы меры!
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- Вахтанг Камикадзе18.01.2017 12:23Тоже, что и всегда - здоровый мужик-хирург на такое не пойдёт, психом неизлечимым тогда себя выставит с фаллотестиклулофобией, а "петух" от вида крови дуреет и в обморок падает. :)
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- 99d18.01.2017 17:48Интересно какой национальности эта мразь? Если русский - это позор на нас всех. Докатились(((((((( Человеческое лицо теряем((((
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- смешной3718.01.2017 20:10причём тут нация безмозговый-ая
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- 99d18.01.2017 20:58При том, что вырождаемся(((( Кстати, по Вам это тоже заметно!
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- Виктория Ким19.01.2017 11:45Совпадение - в оренбурге тоже какой-то придурок похитил девочку. Может, у психов сейчас сезон?
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