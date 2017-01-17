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Новости

18.01.2017 10:26

В Ивановской области задержан подозреваемый в похищении 9-летней школьницы


Вчера мы сообщали о совершенно диком преступлении, произошедшем в Кинешме. В микрорайоне «Сокольники» был похищен 9-летний ребенок. Девочка шла в школу, как вдруг из припаркованного автомобиля выскочил неизвестный мужчина, затащил ребенка в машину, отъехал на ней на какое-то расстояние от школы и, как сообщали кинешемские СМИ, надругался над девочкой. Потом отпустил. Ребенка госпитализировали в Кинешемскую ЦРБ.

Сегодня стало известно, что подозреваемый в похищении ребенка и надругательстве над ним задержан полицией. Возбуждено уголовное дело.

Официальные подробности задержания и материалов дела будут обнародованы позднее. Следите за нашей лентой новостей.



ключевые слова: ребенок похищение
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									Добрый								
							
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  • 18.01.2017 10:30
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							разорвать на куски суку и скормить собакам!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • 18.01.2017 10:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Не правильно, но суд Линча тут будет уместен								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 18.01.2017 10:40
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										+1
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							Животное... К тому же больное животное, лечение бессмысленно, подлежит уничтожению.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 18.01.2017 12:15
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    • 
										+1
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							Ну что ж вы так. Уничтожить. :) Это он легко и просто отделается. :) Не, психиатрам его на опыты отдадут. :) Как обычно. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 18.01.2017 18:35
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										-1
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							Имбицил,ты опять вперёд хозяина ника комменты пишешь)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • 19.01.2017 07:12
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Судя по Вашей агрессии и хамству, Вы представитель простого быдла. Увы и ах, вырождаемся((((( 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гость37								
							
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  • 18.01.2017 11:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Усыпить каксобаку								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vsb								
							
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  • 18.01.2017 12:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Что по хирургической стерилизации данного объекта? Пусть органы прокомментируют данный подход к решению этих вопросов. Я уверен на 99%, что это нечеловек и раньше попадал в поле зрение прав.хран.органов и на 100% уверен, что  он это повторит в будущем. Необходимы меры!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 18.01.2017 12:23
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										-1
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							Тоже, что и всегда - здоровый мужик-хирург на такое не пойдёт, психом неизлечимым тогда себя выставит с фаллотестиклулофобией, а "петух" от вида крови дуреет и в обморок падает. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • 18.01.2017 17:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Интересно какой национальности эта мразь? Если русский - это позор на нас всех. Докатились(((((((( Человеческое лицо теряем((((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									смешной37								
							
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  • 18.01.2017 20:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							причём тут нация безмозговый-ая
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • 18.01.2017 20:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							При том, что вырождаемся(((( Кстати, по Вам это тоже заметно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • 19.01.2017 11:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Совпадение - в оренбурге тоже какой-то придурок похитил девочку. Может, у  психов сейчас сезон?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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