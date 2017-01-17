В Ивановской области задержан подозреваемый в похищении 9-летней школьницы





Вчера мы сообщали о совершенно диком преступлении, произошедшем в Кинешме. В микрорайоне «Сокольники» был похищен 9-летний ребенок. Девочка шла в школу, как вдруг из припаркованного автомобиля выскочил неизвестный мужчина, затащил ребенка в машину, отъехал на ней на какое-то расстояние от школы и, как сообщали кинешемские СМИ, надругался над девочкой. Потом отпустил. Ребенка госпитализировали в Кинешемскую ЦРБ.

Сегодня стало известно, что подозреваемый в похищении ребенка и надругательстве над ним задержан полицией. Возбуждено уголовное дело.

Официальные подробности задержания и материалов дела будут обнародованы позднее. Следите за нашей лентой новостей.

поделиться ссылкой:

