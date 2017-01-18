В сгоревшем в Ивановской области строительном вагончике найдет труп мужчины

Полиция установила личность погибшего





Вчера вечером на улице Таланова в Кохме произошел пожар. Загорелась строительная бытовка. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, после ликвидации пожара в вагончике был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Выехавшие на место происшествия оперативники установили личность погибшего. Гражданин, предположительно, не имеет постоянного места жительства. По предварительным данным, пожар мог случиться из-за располагавшейся в бытовке печки.

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По факту гибели человека полицией проводится проверка.