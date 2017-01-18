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18.01.2017 10:06
В Кохме автомобилистка сбила двух пешеходов
Женщины переходили дорогу по нерегулируемой «зебре»
ДТП случилось 17 января около 17.30 на улице ивановской в Кохме. 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фьюжн», сбила двух женщин, переходивших проезжую часть по нерегулируемой «зебре».
Одна из пострадавших получила травму груди и перелом ребра, вторая отделалась ушибами. После оказания медпомощи они были оставлены на месте ДТП.
По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.
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Комментарии (12)
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Яндарбиев, у тебя проблемы с бабами (не дают)? или "достоинство" не выросло (и опять же - не дают)?
Кохма = "тьма таракань"
Освещение переходов отсутствует, пешебеги бредут не смотря по сторонам - пот и результат, губы красила? - в 6-м то часу? Она что, только проснулась чтоли?
Проверка пешеходов на употребление нафталина перед путешествием по зебре была ?!
- Виновен всегда пешеход! Видишь машину - убедись, что она тебя пропускает, потом трогай, такое же правило и для автомобилей,
- если у тебя есть преимущество - убедись сначала что тебе его дали!