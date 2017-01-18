В Кохме автомобилистка сбила двух пешеходов

Женщины переходили дорогу по нерегулируемой «зебре»





ДТП случилось 17 января около 17.30 на улице ивановской в Кохме. 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фьюжн», сбила двух женщин, переходивших проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

Одна из пострадавших получила травму груди и перелом ребра, вторая отделалась ушибами. После оказания медпомощи они были оставлены на месте ДТП.

По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.

поделиться ссылкой:

