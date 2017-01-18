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Новости

18.01.2017 10:06

В Кохме автомобилистка сбила двух пешеходов

Женщины переходили дорогу по нерегулируемой «зебре»


ДТП случилось 17 января около 17.30 на улице ивановской в Кохме. 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фьюжн», сбила двух женщин, переходивших проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

Одна из пострадавших получила травму груди и перелом ребра, вторая отделалась ушибами. После оказания медпомощи они были оставлены на месте ДТП.

По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.



ключевые слова: ДТП пешеходы наезд
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Комментарии (12)

	


	

	

		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 10:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							В Кохме скорость ограничена 40  км/ч, или одни кочки.Мамзель наверное трындила по телефону, красила губы и жрала гамбургер, вот и не заметила пешебегов. Во Владимире надпись на перетяжке через дорогу "Если видеш переход, значит выйдет пешеход"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 18.01.2017 10:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							vofchik, не может быть, чтобы ТАК было написано: "ВИДЕШ" ))) Скорее всего, было употреблено слово "видишь" )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 18.01.2017 18:30
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										-1
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							Имбецил-клон не лезь)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 11:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это уже стало нормой,  реально бесит-желание в до гонку таким товарищам чем нибудь засветить, да потяжелее. Ну знаки то на дороге для кого стоят? видишь пешеходная полоса знак, видишь человек стоит-скорее всего значит сейчас пойдёт-зачем сбивать- то? наказания слишком мягкие за это...есть контингент который и вовсе их избегает(наказания)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									дедАндрюша								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							"По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва..." Я бы добавил:"но глупа". 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндарбиев								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И вновь очередная тупая щель "отличилась". Ну как она и другие ей подобные не поймут, что вождение автомобиля не их занятие, не дано им это от природы. Щели созданы совершенно для другого и их предназначение на земле совсем иное. Впрочем, щель и неспособна это понять по причинам полного отсутствия разума.    								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									будь в тренде								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 14:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							..остаётся только догадываться, что за "щель" выродила тебя??..
    
Яндарбиев, у тебя проблемы с бабами (не дают)? или "достоинство" не выросло (и опять же - не дают)?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 17:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ключ здесь - "около 17.30"
    
Кохма = "тьма таракань"
    
Освещение переходов отсутствует, пешебеги бредут не смотря по сторонам - пот и результат, губы красила? - в 6-м то часу? Она что, только проснулась чтоли?
    
 Проверка пешеходов на употребление нафталина перед путешествием по зебре была ?!
    
 - Виновен всегда пешеход! Видишь машину - убедись, что она тебя пропускает, потом трогай, такое же правило и для автомобилей, 
    
 - если у тебя есть преимущество - убедись сначала что тебе его дали!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 18:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это было на переходе у остановки "Дом Быта" там довольно таки светло и просматривается всё хорошо,если конечно быть внимательным за рулём и не превышать разрешённую скорость,но от себя лично скажу,это самый проблемный пешеходный переход во всей Кохме,там постоянно кого-то сбивают!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 18.01.2017 18:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Имбецил-клон сгинь! )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									lltybc37								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 18:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Переход у Дома быта не так уж и освещён! Сам постоянно езжу.Днём из-за автобусов стоящих выбегают,в тёмное время суток водитель там постоянно ослеплен встречными машинами,ибо переход на возвышенности.В какую сторону не едь-постоянно ослепление происходит.А из-за стоящего транспорта так-же "выныривают",не убедившись в безопасности перехода!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Стас Карпов								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 18:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							одно слово- обезъяна								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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