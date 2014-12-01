Ивановский завод по сортировке мусора готовится к открытию

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Об это в социальных сетях рассказал депутат областной думы Александр Фомин. Строительство завода было анонсировано еще в 2014 году. Открытия, судя по фотографиям, ждать осталось недолго.

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