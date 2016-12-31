ПОСЛУШАЙТЕ: Проверяющим из Москвы в Ивановской области покажут «пряничные домики»

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К нам едет ревизор! Но никому не страшно. Ведь главное - что? Показать то, что сияет. А проблемы - они пусть за кадром остаются. Их можно просто обсудить.

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин едет смотреть всего лишь «пряничные домики». Едет проверять подрядчика, который вообще не строил дома по программе переселения.

А между тем Ивановская область на 75-м месте среди регионов - участников программы переселения из аварийного жилья. По данным все того же Фонда, она исполнена всего лишь на 25 процентов.

Обо все об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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