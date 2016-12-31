С начала года в Ивановской области выявлено почти 40 машин с криминальным прошлым





На площадке МРЭО ГИБДД УМВД России по Ивановской области при осмотре автомобиля «Хендай Солярис», проходившего регистрацию, инспектор обнаружил, что номер кузова транспортного средства вварен кустарным способом. Для дальнейшего разбирательства машина и ее новый владелец были направлены в отдел полиции, назначена экспертиза.

Стоит отметить, что подобные факты регистрируются региональной Госавтоинспекцией достаточно часто. Так, с начала года в ивановской области выявлено уже 37 таких случаев. В основном речь идет об автомобилях марок «ВАЗ», «Хендай» и «Киа».

«Как показывает практика, нередко «вваренный» или измененный номер агрегата - это первый признак криминального прошлого машины. С большой долей вероятности автомобиль был похищен автоворами. Машину, признанную по результатам экспертно-криминалистического исследования поддельной, уже не зарегистрируют ни в одном подразделении РЭО, в специальной федеральной информационной базе ГИБДД на такое ТС будет наложено ограничение», - рассказали в УГИБДД по Ивановской области.

Чтобы не стать жертвой мошенников, сбывающих ворованные авто, дорожные полицейские советуют перед заключением сделки купли-продажи проверить автомобиль по специальным информационным базам ГИБДД. Это можно сделать черед сайт Госавтоинспекции (http://www.gibdd.ru/) в разделе «Проверка автомобиля». Указав идентификационный номер ТС (VIN) машины, можно узнать, нет ли на нем ограничений в виде наложенного судебного приставами ареста, неоплаченного штрафа за нарушение ПДД и т.д.

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