Назван основной подозреваемый в деле о загрязнении Уводи нефтепродуктами





Управление Росприроднадзора по Ивановской области сообщило об итогах анализа проб воды, взятых в пятницу, 13 января, в районе моста на улице Смирнова, где обнаружено загрязнение Уводи. По факту загрязнения реки управлением Росприроднадзора возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование.

Анализ проб, взятых в пятницу, показал, что в сточных водах Ивановской ТЭЦ-2 имеется превышение установленных нормативов по нефтепродуктам. Версия о загрязнении реки теплоснабжающим предприятием рассматривается в качестве основной. Впрочем, управление не исключает вероятность загрязнения водоема из иных источников.

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