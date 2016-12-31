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сегодня, 18:37
Назван основной подозреваемый в деле о загрязнении Уводи нефтепродуктами
Управление Росприроднадзора по Ивановской области сообщило об итогах анализа проб воды, взятых в пятницу, 13 января, в районе моста на улице Смирнова, где обнаружено загрязнение Уводи. По факту загрязнения реки управлением Росприроднадзора возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование.
Анализ проб, взятых в пятницу, показал, что в сточных водах Ивановской ТЭЦ-2 имеется превышение установленных нормативов по нефтепродуктам. Версия о загрязнении реки теплоснабжающим предприятием рассматривается в качестве основной. Впрочем, управление не исключает вероятность загрязнения водоема из иных источников.
ключевые слова: река Уводь нефтепродукты загрязнение
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