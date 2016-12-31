Иваново вошло в пятерку самых пессимистичных городов России

Исследования провели специалисты Финансового университета при правительстве РФ





Иваново вошло в пятерку самых пессимистичных городов страны. Эксперты из Финансового университета при Правительстве России оценивали качество образования, жилищных условий, медицинских услуг, питания населения и удовлетворённости работой.

В нашем городе доля считающих, что следующее поколение россиян будет жить лучше, чем нынешнее, равно 60%.

Самые оптимистичные россияне живут в Новосибирске и Грозном. А вот самыми «грустными» городами признаны Архангельск и Чебоксары.



Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.



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