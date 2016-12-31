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Новости

сегодня, 18:11

Иваново вошло в пятерку самых пессимистичных городов России

Исследования провели специалисты Финансового университета при правительстве РФ


Иваново вошло в пятерку самых пессимистичных городов страны. Эксперты из Финансового университета при Правительстве России оценивали качество образования, жилищных условий, медицинских услуг, питания населения и удовлетворённости работой.

В нашем городе доля считающих, что следующее поколение россиян будет жить лучше, чем нынешнее, равно 60%.

Самые оптимистичные россияне живут в Новосибирске и Грозном. А вот самыми «грустными» городами признаны Архангельск и Чебоксары.

Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.



ключевые слова: города пессимизм оптимизм рейтинг
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									газовщик								
							
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  • сегодня, 18:44
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							Ясен пень. В Грозный столько миллиардов вбухано.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Cerfogus								
							
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  • сегодня, 19:59
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							А чему радоваться-то?
    

    
Российские войска уже больше года участвуют в боевых действиях в Сирии. дело это затратное: мой начальник отказался поднять мне зарплату, мотивируя это тем, что деньги нужны стране на войну в Сирии. И вот чего добилась российская армия за год боев:
    

    
"Боевики запрещенного в России «Исламского государства» почти взяли окруженные позиции сирийских военных в Дейр-эз-Зоре. Падение гарнизона этого сирийского города даст террористам полный контроль над местными нефтяными полями и укрепит их сообщение с подконтрольными ИГ территориями Ирака. Джихадисты уже празднуют победу и заставляют жителей захваченных районов подчиняться новым порядкам." (с) "Газета"
    

    
Профукали Пальмиру, теперь еще и Дейр-эз-Зор. Этой войне нет конца. Поневоле станешь пессимистом...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									{Abbadon{								
							
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  • 42 минуты назад
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							Дружище , тебя врачи - психиаторы по всему городу ищут , а ты здесь ошиваешься .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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