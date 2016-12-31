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сегодня, 18:11
Иваново вошло в пятерку самых пессимистичных городов России
Исследования провели специалисты Финансового университета при правительстве РФ
Иваново вошло в пятерку самых пессимистичных городов страны. Эксперты из Финансового университета при Правительстве России оценивали качество образования, жилищных условий, медицинских услуг, питания населения и удовлетворённости работой.
В нашем городе доля считающих, что следующее поколение россиян будет жить лучше, чем нынешнее, равно 60%.
Самые оптимистичные россияне живут в Новосибирске и Грозном. А вот самыми «грустными» городами признаны Архангельск и Чебоксары.
Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.
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Российские войска уже больше года участвуют в боевых действиях в Сирии. дело это затратное: мой начальник отказался поднять мне зарплату, мотивируя это тем, что деньги нужны стране на войну в Сирии. И вот чего добилась российская армия за год боев:
"Боевики запрещенного в России «Исламского государства» почти взяли окруженные позиции сирийских военных в Дейр-эз-Зоре. Падение гарнизона этого сирийского города даст террористам полный контроль над местными нефтяными полями и укрепит их сообщение с подконтрольными ИГ территориями Ирака. Джихадисты уже празднуют победу и заставляют жителей захваченных районов подчиняться новым порядкам." (с) "Газета"
Профукали Пальмиру, теперь еще и Дейр-эз-Зор. Этой войне нет конца. Поневоле станешь пессимистом...