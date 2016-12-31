В Ивановскую область с инспекцией приезжает Сергей Степашин





18 января Ивановскую область с рабочим визитом посетит делегация Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ее возглавят председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор Фонда Константин Цицин.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках рабочей поездки руководство Фонда проинспектирует построенные и строящиеся жилые дома в микрорайоне «Просторный» в Кохме, в которых приобретены квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Также состоится рабочая встреча Сергея Степашина и Константина Цицина с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым.

Кроме того, на специальном рабочем совещании в областном правительстве подведут промежуточные итоги реализации в регионе программы по переселению граждан из аварийного жилищного Фонда.

Напомним, по итогам реализации программы в Ивановской области до сентября 2017 года планируется переселить 4622 человека из 281 аварийного дома в 6 муниципалитетах.

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