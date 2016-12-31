Новости
В Ивановскую область с инспекцией приезжает Сергей Степашин
18 января Ивановскую область с рабочим визитом посетит делегация Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ее возглавят председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор Фонда Константин Цицин.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках рабочей поездки руководство Фонда проинспектирует построенные и строящиеся жилые дома в микрорайоне «Просторный» в Кохме, в которых приобретены квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Также состоится рабочая встреча Сергея Степашина и Константина Цицина с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым.
Кроме того, на специальном рабочем совещании в областном правительстве подведут промежуточные итоги реализации в регионе программы по переселению граждан из аварийного жилищного Фонда.
Напомним, по итогам реализации программы в Ивановской области до сентября 2017 года планируется переселить 4622 человека из 281 аварийного дома в 6 муниципалитетах.
- оцените новость:
-
(0)
- 872
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 7904
-
(1)
- 3953
-
(2)
- 3334
-
(2)
- 4384
-
(8)
- 10276
-
(1)
- 3509
-
(3)
- 3485
-
(0)
- 3046
-
(0)
- 8701
-
(2)
- 8869