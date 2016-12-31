Еще на одном ивановском перекрестке временно отключат светофоры





18 марта на перекрестке улиц Фрунзе и 4-й Минеевской в областном центре будут отключены светофоры. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Время отключения - с 12.00 до 17.00.

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