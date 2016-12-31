Ивановская область получит почти 74 млн рублей на поддержку предпринимательства





Почти 74 миллионов рублей из федерального бюджета получит Ивановская область на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году.

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Как сообщила зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова, субсидии будут предоставлены бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие регионального центра инжиниринга, создание центра поддержки предпринимательства, мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, развитие МФЦ для бизнеса.