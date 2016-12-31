На пожарище в Ивановской области найден сильно обгоревший труп человека

Личность погибшего устанавливается





Трагедия произошла сегодня около полудня в Фурманове. На улице Профсоюзной в деревянном частном доме возник пожар. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, горели дом и пристройка по всей площади.

Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области, под завалами дома пожарные обнаружили сильно обгоревший труп человека. Личность погибшего сейчас устанавливается.

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