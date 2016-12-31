Новости
сегодня, 15:54
На базе Шуйской станции по борьбе с болезнями животных открылся новый отдел
В конце 2016 года на базе Шуйской районной станции по борьбе с болезнями животных открылся новый лабораторно-диагностический отдел. 19 января станцию посетит зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова. В ходе рабочего визита она осмотрит в том числе и открывшийся недавно отдел. Ознакомится с его текущей деятельностью и планами на будущее.
ключевые слова: животные болезни станция ветеринария лаборатория диагностика
- оцените новость:
-
(0)
- 270
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:26В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
Похитителя разыскивает полиция
-
(1)
- 7908
сегодня, 12:03Ивановскую область хотят сделать третьей в России «Точкой кипения»
-
(1)
- 3954
сегодня, 11:41В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
-
(2)
- 3335
сегодня, 11:21В отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой возбуждено дело
Суд оштрафовал чиновницу
-
(2)
- 4386
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 10276
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3509
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3485
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3046
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 8701
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 8869