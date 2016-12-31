На базе Шуйской станции по борьбе с болезнями животных открылся новый отдел





В конце 2016 года на базе Шуйской районной станции по борьбе с болезнями животных открылся новый лабораторно-диагностический отдел. 19 января станцию посетит зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова. В ходе рабочего визита она осмотрит в том числе и открывшийся недавно отдел. Ознакомится с его текущей деятельностью и планами на будущее.

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