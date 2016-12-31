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Новости

сегодня, 15:26

В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней

Похитителя разыскивает полиция


Страшное преступление произошло сегодня, 17 января, в Кинешме. Как сообщает интернет-ресурс «168часов», была похищена и изнасилована 9-летняя учащаяся одного из кинешемских образовательных учреждений. Девочка шла в школу. Неожиданно из припаркованного автомобиля выскочил мужчина, затащил ребенка в машину, отъехал на ней на какое-то расстояние от школы и надругался над девочкой. Ребенка госпитализировали в Кинешемскую ЦРБ.

Сейчас по данному факту правоохранителями проводится проверка, неизвестного похитителя разыскивают.



ключевые слова: ребенок похищение изнасилование
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Комментарии (24)

	


	

	

		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 15:34
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    • 
										+1
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							Что значит "якобы"? Было насилие или нет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Orbit								
							
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  • сегодня, 15:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот же урод!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Спокойно! Кинешма не Иваново конечно, но камеры наблюдения и видеорегистраторы тоже есть, хоть и поменьше их. Сейчас квадрат прочешут, записи и показания соберут, и будет портрет и в фас и в профиль. Плюс анализ следов биологических - чего он там нажрался. Хладнокровно изнасиловать и удрать потом без "допинга" не получится - или невозбудишься, или вести машину не сможешь потом от перевозбуда. А там уже по химсоставу будет ясно примерно - что и у кого брал. И где его искать соответственно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							к тебе прислушались)) ЯКОБЫ убрали								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Имбецил сгинь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									alexkorotkov37								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я хоть и правозащитник, но в данном вопросе задумываюсь о "суде линча".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Смит Коди								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хреновый из тебя правозащитник, если ты вот так, по непроверенным данным линчевать готов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • 30 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							     
    
Смит Коди
    
Он просто задумывается.  Не понятно почему, но так бывает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									2082454								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							где родители её были на этот момент? 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ей девять лет, она шла в школу. Где по твоему должны быть родители? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты в школу каждый день с родителями ходил? Как нормальные люди работали!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Чебурашка .								
							
    • 
							
  • 56 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							От до сих пор с ними ходит за руку								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фывап								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Впервые озвученное преступление. Типа это первый раз								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Отрезать яйца по самые уши, близких родственников стерилизовать, что-бы по генетики не передалось								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 16:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вы, батенька, показались бы психиатру-сексопатологу. Фаллотестикулофобия она штука такая, смертельная. :) И характерна для женщин. :) Или для носителей женского психотипа номинально мужеского полу. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фывап								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Конечно не участковый ни надзор за малолетками не знал? Все знали просто им по..ру. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Свои имена								
							
    • 
							
  • 41 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Наверно не по..ру, а похую.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vvs								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Согласен - "Отрезать яйца по самые уши..."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vvs								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тот кто минусует, аргументируйте пожалуйста ответом, а то получается по вашему изнасилование ребенка это нормально. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прижизненно, что бы сдох на зоне.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Господа ответственные, когда окружающая среда в области будет безопасной?  Насильника надеюсь найдут. На зону попадёт, там мужики по своему разберутся с этой мразью.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									откат 1								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							сколько уродов расплодилось .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Олег Сидоров								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							100% этот чувак получит от Пахана РФ героя России...По стопам своего наставника Великого Пу пошел...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фероянчик								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты из этих наших ивановских долбаебов которые типа опы???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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