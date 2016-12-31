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сегодня, 15:26
В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
Похитителя разыскивает полиция
Страшное преступление произошло сегодня, 17 января, в Кинешме. Как сообщает интернет-ресурс «168часов», была похищена и изнасилована 9-летняя учащаяся одного из кинешемских образовательных учреждений. Девочка шла в школу. Неожиданно из припаркованного автомобиля выскочил мужчина, затащил ребенка в машину, отъехал на ней на какое-то расстояние от школы и надругался над девочкой. Ребенка госпитализировали в Кинешемскую ЦРБ.
Сейчас по данному факту правоохранителями проводится проверка, неизвестного похитителя разыскивают.
ключевые слова: ребенок похищение изнасилование
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