Новости
Гран-при областного фестиваля-конкурса «Дебюты. Школьный рок-2017» поделили две группы
В машиностроительном колледже ИГЭУ прошел XVII-й открытый областной фестиваль-конкурс популярной музыки «Дебюты. Школьный рок-2017». Традиционно фестиваль проводился по трем номинациям: «Вокал», «Традиционный рок» и «Рок в акустике».
В этом году мероприятие прошло в 17-й раз. Всего перед слушателями выступил 31 участник конкурсной программы - сольные исполнители, группы учащихся школ, профессиональных училищ, а также лицеев Ивановской области.
В итоге Гран-при фестиваля поделили две команды: ВИА детской школы искусств им. Иорданского (город Ковров) и «Пульсары» (Ивановский район).
Дипломы первой степени в номинации «Традиционный рок» достались группам «Devil Crash» (Иваново) и «Scream Queens» (Лежнево).
Лауреатами в номинации «Вокал» стали детский эстрадно-вокальный ансамбль «Мистэрия» (поселок Лежнево), в номинации «Рок в акустике» – детский эстрадный ансамбль «Пульс» (деревня Коляново) и ансамбль барабанщиков (деревня Коляново).
- оцените новость:
-
(0)
- 362
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 7902
-
(1)
- 3953
-
(2)
- 3333
-
(2)
- 4384
-
(8)
- 10276
-
(1)
- 3509
-
(3)
- 3485
-
(0)
- 3046
-
(0)
- 8701
-
(2)
- 8869