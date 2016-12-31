Гран-при областного фестиваля-конкурса «Дебюты. Школьный рок-2017» поделили две группы





В машиностроительном колледже ИГЭУ прошел XVII-й открытый областной фестиваль-конкурс популярной музыки «Дебюты. Школьный рок-2017». Традиционно фестиваль проводился по трем номинациям: «Вокал», «Традиционный рок» и «Рок в акустике».

В этом году мероприятие прошло в 17-й раз. Всего перед слушателями выступил 31 участник конкурсной программы - сольные исполнители, группы учащихся школ, профессиональных училищ, а также лицеев Ивановской области.

В итоге Гран-при фестиваля поделили две команды: ВИА детской школы искусств им. Иорданского (город Ковров) и «Пульсары» (Ивановский район).

Дипломы первой степени в номинации «Традиционный рок» достались группам «Devil Crash» (Иваново) и «Scream Queens» (Лежнево).

Лауреатами в номинации «Вокал» стали детский эстрадно-вокальный ансамбль «Мистэрия» (поселок Лежнево), в номинации «Рок в акустике» – детский эстрадный ансамбль «Пульс» (деревня Коляново) и ансамбль барабанщиков (деревня Коляново).

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