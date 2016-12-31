В Ивановской области суд взыскал компенсацию морального вреда с владельца собаки, покусавшей ребенка





Шуйский городской суд вынес решение по иску жительницы поселка Китово Шуйского района в интересах ее несовершеннолетнего сына к владельцу собаки, покусавшей ребенка, о возмещении материального и морального вреда.

Инцидент произошел 1 мая 2016 года. На одной из улиц п. Китово на школьника, возвращавшегося домой, набросилась собака, принадлежащая ответчику. Ни поводка, ни намордника на собаке не было. Пес вцепился в ногу ребенка, стал кусать, причинив рваные раны. В связи с полученной травмой ребенок проходил длительное лечение, был вынужден пропустить занятия в школе.

В итоге суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, денежную сумму в счет возмещения материального ущерба в размере 1550 рублей, а также судебные расходы - 409 рублей.

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