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Новости

сегодня, 14:27

В Ивановской области суд взыскал компенсацию морального вреда с владельца собаки, покусавшей ребенка


Шуйский городской суд вынес решение по иску жительницы поселка Китово Шуйского района в интересах ее несовершеннолетнего сына к владельцу собаки, покусавшей ребенка, о возмещении материального и морального вреда.

Инцидент произошел 1 мая 2016 года. На одной из улиц п. Китово на школьника, возвращавшегося домой, набросилась собака, принадлежащая ответчику. Ни поводка, ни намордника на собаке не было. Пес вцепился в ногу ребенка, стал кусать, причинив рваные раны. В связи с полученной травмой ребенок проходил длительное лечение, был вынужден пропустить занятия в школе.

В итоге суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, денежную сумму в счет возмещения материального ущерба в размере 1550 рублей, а также судебные расходы - 409 рублей.



ключевые слова: собака ребенок укусы суд
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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							справедливо!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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							Справедливо, но компенсация мала.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Имбецил сгинь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Мало присудили. Еще нолик добавить и более-менее...
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Это же не судейский ребенок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									r.v.g.1366@gmail.com								
							
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							Точно так!Не 50а500т.р.И прописать в законе как наименьшую сумму,в зависимости от повреждений!Чтобы не повадки было!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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