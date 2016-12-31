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В Ивановской области суд взыскал компенсацию морального вреда с владельца собаки, покусавшей ребенка
Шуйский городской суд вынес решение по иску жительницы поселка Китово Шуйского района в интересах ее несовершеннолетнего сына к владельцу собаки, покусавшей ребенка, о возмещении материального и морального вреда.
Инцидент произошел 1 мая 2016 года. На одной из улиц п. Китово на школьника, возвращавшегося домой, набросилась собака, принадлежащая ответчику. Ни поводка, ни намордника на собаке не было. Пес вцепился в ногу ребенка, стал кусать, причинив рваные раны. В связи с полученной травмой ребенок проходил длительное лечение, был вынужден пропустить занятия в школе.
В итоге суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, денежную сумму в счет возмещения материального ущерба в размере 1550 рублей, а также судебные расходы - 409 рублей.
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Комментарии (7)
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- foxсегодня, 15:31справедливо!
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 15:35Справедливо, но компенсация мала.
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 18:51Имбецил сгинь!
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- Вместе37сегодня, 15:37Мало присудили. Еще нолик добавить и более-менее...
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- ЙЯdЪсегодня, 16:56Это же не судейский ребенок.
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- vofchikсегодня, 15:58Травма у ребенка останется на всю жизнь, таким людям надо запрещать содержать животных, если не может справляться сам
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- r.v.g.1366@gmail.comсегодня, 17:29Точно так!Не 50а500т.р.И прописать в законе как наименьшую сумму,в зависимости от повреждений!Чтобы не повадки было!
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