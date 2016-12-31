В «Серебряном городе» пройдет выставка недвижимости

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18 февраля с 12:00 до 18:00 в ТРЦ «Серебряный город» пройдет выставка недвижимости, на которой можно будет получить бесплатные консультации специалистов известных строительных и коммерческих компаний города:

- по приобретению квартир в новостройках и домах вторичного жилого фонда;

- по строительству и покупке частных домов, коттеджей и таунхаусов;

- помощь в решении финансовых вопросов.

«Выставка недвижимости в «Серебряном городе – это актуальные предложения на рынке недвижимости от ведущих компаний, которые собраны для вас в одном месте», - говорят организаторы.

К участию приглашаются застройщики и коммерческие организации.

Контактный телефон: +7 4932 32-99-47

E-mail: sea@silvercity.ru

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