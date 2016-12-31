Содержание осужденных в Ивановской области приближают к мировым стандартам

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Осужденных 3-го отряда ивановской женской колонии №7 разместили в новом отремонтированном помещении.

В общежитии отряда проведен капитальный ремонт, заменены системы отопления, канализации, водоснабжения, выполнен косметический ремонт, закуплена необходимая мебель, оформлены новые стенды наглядной информации, установлен большой ЖК-телевизор.

В дальнейшем планируется завершить капремонт в общежитиях других отрядов.

«Улучшение бытовых условий осужденных, приближение к мировым стандартам содержания является одной из задач развития уголовно-исполнительной системы на современном этапе», - отметил временно исполняющий обязанности начальника колонии Александр Елизаров.

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Фото: пресс-служба УФСИН России по Ивановской области