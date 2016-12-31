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сегодня, 13:51
Содержание осужденных в Ивановской области приближают к мировым стандартам
ФОТО
Осужденных 3-го отряда ивановской женской колонии №7 разместили в новом отремонтированном помещении.
В общежитии отряда проведен капитальный ремонт, заменены системы отопления, канализации, водоснабжения, выполнен косметический ремонт, закуплена необходимая мебель, оформлены новые стенды наглядной информации, установлен большой ЖК-телевизор.
В дальнейшем планируется завершить капремонт в общежитиях других отрядов.
«Улучшение бытовых условий осужденных, приближение к мировым стандартам содержания является одной из задач развития уголовно-исполнительной системы на современном этапе», - отметил временно исполняющий обязанности начальника колонии Александр Елизаров.Фото: пресс-служба УФСИН России по Ивановской области
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Комментарии (5)
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- vofchikсегодня, 16:01Так теперь туда будут стремится попасть, кормят, поят, тепло уютно, мухи не кусают, кто работает тот и мало но зарабатывает. Из армии сделали курорт, теперь и в тюрьме будет как в санатории.
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 16:28Так сходи на этот "курорт", посиди, полечись, никто ведь не мешает ))
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 18:49Имбецил сгинь!
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- ЙЯdЪсегодня, 16:58Надо еще больше начальников посадить, тогда глядишь и перегоним "америку"...
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- 99dсегодня, 17:27Обидно это читать. Преступникам мировые стандарты. А детям нашим в детских садах что?
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