Новости
В Ивановской области на реставрацию объектов культурного наследия направят более 50 млн рублей
Более 51 млн рублей будут направлены в текущем году на реставрацию объектов культурного наследия в Шуе и Лежневе в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)».
Как сообщила заместитель председателя правительства области Ирина Эрмиш, почти 39 млн рублей предусмотрены на проведение работ по реставрации объекта «Собор Воскресения «Старый» 1756 г. в Шуе и 12,3 млн рублей - на реставрацию объекта «Комплекс сооружений XVIII-XIX вв. Колокольня» в Лежневе.
Для справки:
«Собор Воскресения: «Старый», 1756 г. входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Воскресения» 1756-1798 гг. Главный храмовый комплекс Шуи расположен на площади Зеленая. Храм построен вместо старого деревянного, пострадавшего от пожара в 1710 году. Стилистически строение ориентировано на средневековую архитектуру. При этом старая объемно-планировочная структура храма сочетается с развитым, ордерным решением фасадов. В 2016 году за счет средств федерального бюджета подготовлена научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. Документация получила положительное заключение историко-культурной экспертизы, согласована комитетом Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия.«Комплекс сооружений XVIII-XIX вв. Колокольня» (п. Лежнево, пл. Советская) является объектом культурного наследия федерального значения. Колокольня построена на средства фабриканта Кокушкина в честь победы в войне с Наполеоном и является примером постройки зрелого классицизма. Отдельно стоящая, она, тем не менее, является частью ансамбля Троицко-Знаменской церкви, построенной в 1745 году. На верхнем ярусе колокольни расположены часы работы братьев Бутеноп, авторов часов на Спасской башне Кремля. В 2014 году в рамках ФЦП «Культура России» были выделены средства в сумме 1,5 млн рублей на разработку научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на колокольне, которая прошла историко-культурную экспертизу.
- оцените новость:
-
(0)
- 351
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 7909
-
(1)
- 3955
-
(2)
- 3335
-
(2)
- 4386
-
(8)
- 10276
-
(1)
- 3509
-
(3)
- 3485
-
(0)
- 3046
-
(0)
- 8701
-
(2)
- 8869