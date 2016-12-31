В Ивановской области на реставрацию объектов культурного наследия направят более 50 млн рублей





Более 51 млн рублей будут направлены в текущем году на реставрацию объектов культурного наследия в Шуе и Лежневе в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)».

Как сообщила заместитель председателя правительства области Ирина Эрмиш, почти 39 млн рублей предусмотрены на проведение работ по реставрации объекта «Собор Воскресения «Старый» 1756 г. в Шуе и 12,3 млн рублей - на реставрацию объекта «Комплекс сооружений XVIII-XIX вв. Колокольня» в Лежневе.

Для справки:

«Собор Воскресения: «Старый», 1756 г. входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Воскресения» 1756-1798 гг. Главный храмовый комплекс Шуи расположен на площади Зеленая. Храм построен вместо старого деревянного, пострадавшего от пожара в 1710 году. Стилистически строение ориентировано на средневековую архитектуру. При этом старая объемно-планировочная структура храма сочетается с развитым, ордерным решением фасадов. В 2016 году за счет средств федерального бюджета подготовлена научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. Документация получила положительное заключение историко-культурной экспертизы, согласована комитетом Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия.

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