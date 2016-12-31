Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:38

В Ивановской области на реставрацию объектов культурного наследия направят более 50 млн рублей


Более 51 млн рублей будут направлены в текущем году на реставрацию объектов культурного наследия в Шуе и Лежневе в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)».

Как сообщила заместитель председателя правительства области Ирина Эрмиш, почти 39 млн рублей предусмотрены на проведение работ по реставрации объекта «Собор Воскресения «Старый» 1756 г. в Шуе и 12,3 млн рублей - на реставрацию объекта «Комплекс сооружений XVIII-XIX вв. Колокольня» в Лежневе.

Для справки:

«Собор Воскресения: «Старый», 1756 г. входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Воскресения» 1756-1798 гг. Главный храмовый комплекс Шуи расположен на площади Зеленая. Храм построен вместо старого деревянного, пострадавшего от пожара в 1710 году. Стилистически строение ориентировано на средневековую архитектуру. При этом старая объемно-планировочная структура храма сочетается с развитым, ордерным решением фасадов. В 2016 году за счет средств федерального бюджета подготовлена научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. Документация получила положительное заключение историко-культурной экспертизы, согласована комитетом Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия.

«Комплекс сооружений XVIII-XIX вв. Колокольня» (п. Лежнево, пл. Советская) является объектом культурного наследия федерального значения. Колокольня построена на средства фабриканта Кокушкина в честь победы в войне с Наполеоном и является примером постройки зрелого классицизма. Отдельно стоящая, она, тем не менее, является частью ансамбля Троицко-Знаменской церкви, построенной в 1745 году. На верхнем ярусе колокольни расположены часы работы братьев Бутеноп, авторов часов на Спасской башне Кремля. В 2014 году в рамках ФЦП «Культура России» были выделены средства в сумме 1,5 млн рублей на разработку научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на колокольне, которая прошла историко-культурную экспертизу.

ключевые слова: объект культурного наследия реставрация финансирование
  • оцените новость:
  • (0)
  • 351
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7909						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3335						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							10276						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3485						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8701						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8869						
    •