В Наволоках мужчина обокрал квартиру своей бывшей жены

Возбуждено уголовное дело





В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Наволок. Женщина сообщила полицейским, что из ее квартиры на улице Юбилейной пропали деньги – 10 500 рублей.

В те же сутки оперативники установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как оказалось, это – бывший гражданский муж заявительницы, ранее судимый мужчина 47 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. В жилище экс-сожительницы он проник, открыв дверь оставшимся у него ключом.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

367

По факту кражи возбуждено уголовное дело.