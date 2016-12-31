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Новости

сегодня, 12:53

В Ивановской области женщина-депутат подозревается в мошенничестве

В отношении нее возбуждено уголовное дело


В отношении депутата Совета Батманского сельского поселения Кинешемского района третьего созыва возбуждено уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в феврале 2016 года злоумышленница обратилась в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области с заявлением о предоставлении возглавляемому ею Сельскохозяйственному производственному кооперативу государственной поддержки и предоставила документы, содержащие заведомо ложные сведения.

В марте 2016 года Департамент перечислил на расчетный счет колхоза субсидию на сумму более 200 тысяч рублей. Этими деньгами злоумышленница распорядилась по-своему.

Преступная деятельность подозреваемой была выявлена сотрудниками УЭБиПК МО МВД России «Кинешемский». Расследование уголовного дела продолжается.



ключевые слова: депутат колхоз мошенничество служебное положение следствие
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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