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В Ивановской области женщина-депутат подозревается в мошенничестве
В отношении нее возбуждено уголовное дело
В отношении депутата Совета Батманского сельского поселения Кинешемского района третьего созыва возбуждено уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, в феврале 2016 года злоумышленница обратилась в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области с заявлением о предоставлении возглавляемому ею Сельскохозяйственному производственному кооперативу государственной поддержки и предоставила документы, содержащие заведомо ложные сведения.
В марте 2016 года Департамент перечислил на расчетный счет колхоза субсидию на сумму более 200 тысяч рублей. Этими деньгами злоумышленница распорядилась по-своему.
Преступная деятельность подозреваемой была выявлена сотрудниками УЭБиПК МО МВД России «Кинешемский». Расследование уголовного дела продолжается.
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Комментарии (3)
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- Александр 56сегодня, 13:23Фамилию и партийную принадлежность депутата в студию!
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- 57 и не александрсегодня, 14:58какая разница...
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- 57 и не александрсегодня, 14:58александра 56 в студию...
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