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Гендиректор Mitsubishi Electric приедет в Иваново открывать центр технологий
18 января в ивановском энергоуниверситете состоится открытие регионального центра технологий известной японской корпорации Mitsubishi Electric. На мероприятии будут присутствовать представители фирмы во главе с генеральным директором Фурутой Хироси.
Как сообщает пресс-служба ИГЭУ, «при поддержке ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» г. Москва и ООО «Технологии Автоматизации» на базе кафедры Электроники и микропроцессорных систем ИГЭУ создана лабораторная база для исследования и совершенствования технических решений по применению современных промышленных контроллеров, частотных преобразователей, сенсорных панелей фирмы Mitsubishi Electric. Лабораторная база представлена 11 стендами, позволяющими исследовать аппаратные и программные средства автоматизации различных технологических процессов в таких отраслях, как электро- и теплоэнергетика, электромеханика, автоматизация технологических процессов, создание сетей обработки данных и т.д».Перед открытием центра пройдет научно-практическая конференция на которой выступят ведущие специалисты японской корпорации, представители производственных предприятий, применяющих промышленные контроллеры фирмы Mitsubishi Electric, преподаватели ИГЭУ.
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