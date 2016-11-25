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сегодня, 12:33
Алексей Крупин заочно пытался восстановиться в должности мэра Кинешмы
Но не удалось
Сегодня в областном центре рассматривалась апелляция адвоката Алексея Крупина - Натальи Петровой - на решение Октябрьского районного суда Иванова от 25.11.2016г. о временном отстранении А. Крупина от должности главы Кинешмы. Сам Крупин в суд не явился. Со слов адвоката, он не желает участвовать в рассмотрении жалобы и доверил это ей.
В итоге решение Октябрьского райсуда было оставлено без изменений.
Напомним, Алексей Крупин обвиняется в получении двухмиллионной взятки.
ключевые слова: Алексей Крупин суд аппеляция
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Комментарии (5)
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- pirateсегодня, 12:56он уже никому кроме барса не интересен... так проходит слава людская...
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- макссссегодня, 13:22наверное сядет и поделом ему, не спасут его адвокаты)
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