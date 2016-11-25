Алексей Крупин заочно пытался восстановиться в должности мэра Кинешмы

Но не удалось





Сегодня в областном центре рассматривалась апелляция адвоката Алексея Крупина - Натальи Петровой - на решение Октябрьского районного суда Иванова от 25.11.2016г. о временном отстранении А. Крупина от должности главы Кинешмы. Сам Крупин в суд не явился. Со слов адвоката, он не желает участвовать в рассмотрении жалобы и доверил это ей.

В итоге решение Октябрьского райсуда было оставлено без изменений.

Напомним, Алексей Крупин обвиняется в получении двухмиллионной взятки.

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