Два человека пострадали при столкновении «Нивы» и «десятки» в Ивановской области





Автоавария произошла 16 января около 20.25 на первом километре автодороги Кинешма-Велизанец. 30-летний водитель «Нивы», выезжая со второстепенной автодороги на главную, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110», за рулем которого находился 24-летний молодой человек.

В результате ДТП оба водителя, которые, по данным УГИБДД по ивановской области, были трезвы, пострадали. Первый получи ушиб грудной клетки, второй – травму головы и гематому лба. После оказания медицинской помощи они были оставлены на месте дорожно-транспортного происшествия.

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