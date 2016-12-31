Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:03

Ивановскую область хотят сделать третьей в России «Точкой кипения»


16 января с рабочим визитом в Ивановскую область прибыла делегация Агентства стратегических инициатив. Представители АСИ оценили возможности создания «Точки кипения» на территории региона в рамках его участия в реализации Национальной технологической инициативы и формировании глобального рынка индустрии моды.

Как пояснили в региональном департаменте экономического развития и торговли, формат пространства коллективной работы «Точка кипения» разработан АСИ и используется с 2014 года. На сегодняшний день активно действуют две таких площадки – в Москве и Санкт-Петербурге. При поддержке губернатора Павла Конькова планируется создание третьей «Точки кипения» АСИ - на территории Ивановской области. Проект предполагает открытие коворкинг-центра на площадке «Антикрыша» в ТРЦ «Серебряный город», где будут проводиться встречи с участием руководителей и партнеров АСИ для развития лидерских проектов, продвижения стратегических инициатив, обучения, самореализации, развития сети деловых контактов.

«Этот проект позволит создать концептуальное пространство, где будут проводиться мероприятия, направленные на вовлечение молодежи и бизнеса в реализацию НТИ. Особый акцент в работе площадки будет сделан на тематике креативных индустрий и развитии FashionNet. Кроме того, параллельно с запуском «Точки кипения» планируется создание других городских точек активности – на территории Nimloft, iSpeak Club, образовательных центров и вузов города», – отметил директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.

На «Антикрыше» в «Серебряном городе» состоялась презентация проекта реконструкции пространства под названием «Точка Кипения. Иваново», а также дискуссия «Городская среда Иванова. Пути развития», в ходе которой активными жителями, общественностью, архитекторами и краеведами обсуждались вопросы развития городской среды.



ключевые слова: АСИ стратегические инициативы экономика бизнес технология мода
  • оцените новость:
  • (1)
  • 3911
  • 3







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фероянчик								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это вообще для кого?? Если не секрет!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									maksimiliano								
							
    • 
							
  • 34 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Полностью присоединяюсь к вопросу.Нет бы что полезное было,а то...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									maksimiliano								
							
    • 
							
  • 35 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С тем объемом коррупции в регионе(явной и скрытой),он и без каких-либо проектов скоро станет точкой кипения и недовольства. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7904						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3334						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							10276						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3485						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8701						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8869						
    •