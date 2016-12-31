Ивановскую область хотят сделать третьей в России «Точкой кипения»





16 января с рабочим визитом в Ивановскую область прибыла делегация Агентства стратегических инициатив. Представители АСИ оценили возможности создания «Точки кипения» на территории региона в рамках его участия в реализации Национальной технологической инициативы и формировании глобального рынка индустрии моды.

Как пояснили в региональном департаменте экономического развития и торговли, формат пространства коллективной работы «Точка кипения» разработан АСИ и используется с 2014 года. На сегодняшний день активно действуют две таких площадки – в Москве и Санкт-Петербурге. При поддержке губернатора Павла Конькова планируется создание третьей «Точки кипения» АСИ - на территории Ивановской области. Проект предполагает открытие коворкинг-центра на площадке «Антикрыша» в ТРЦ «Серебряный город», где будут проводиться встречи с участием руководителей и партнеров АСИ для развития лидерских проектов, продвижения стратегических инициатив, обучения, самореализации, развития сети деловых контактов.

«Этот проект позволит создать концептуальное пространство, где будут проводиться мероприятия, направленные на вовлечение молодежи и бизнеса в реализацию НТИ. Особый акцент в работе площадки будет сделан на тематике креативных индустрий и развитии FashionNet. Кроме того, параллельно с запуском «Точки кипения» планируется создание других городских точек активности – на территории Nimloft, iSpeak Club, образовательных центров и вузов города», – отметил директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.

На «Антикрыше» в «Серебряном городе» состоялась презентация проекта реконструкции пространства под названием «Точка Кипения. Иваново», а также дискуссия «Городская среда Иванова. Пути развития», в ходе которой активными жителями, общественностью, архитекторами и краеведами обсуждались вопросы развития городской среды.

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