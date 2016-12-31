В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь

Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд





12 января в Ивановскую областную больницу поступила несовершеннолетняя девочка с диагнозом «анемия тяжелая неопределенного генеза». Отец ребенка согласился на медицинское вмешательство, но по религиозным убеждениям запретил врачам переливать девочке кровь.

Между тем консилиум врачей подтвердил безотлагательную необходимость в переливании донорской крови ребенку по жизненным показаниям. В связи с этим медики обратились в прокуратуру, которая после проверки направила в суд иск с требованием разрешить ОКБ медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетней по переливанию ей препаратов крови и ее компонентов.

«13 января исковое заявление прокуратуры Ленинского района г. Иваново было удовлетворено, решение суда обращено к немедленному исполнению. В настоящее время несовершеннолетней оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

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