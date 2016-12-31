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Новости

сегодня, 11:41

В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь

Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд


12 января в Ивановскую областную больницу поступила несовершеннолетняя девочка с диагнозом «анемия тяжелая неопределенного генеза». Отец ребенка согласился на медицинское вмешательство, но по религиозным убеждениям запретил врачам переливать девочке кровь.

Между тем консилиум врачей подтвердил безотлагательную необходимость в переливании донорской крови ребенку по жизненным показаниям. В связи с этим медики обратились в прокуратуру, которая после проверки направила в суд иск с требованием разрешить ОКБ медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетней по переливанию ей препаратов крови и ее компонентов.

«13 января исковое заявление прокуратуры Ленинского района г. Иваново было удовлетворено, решение суда обращено к немедленному исполнению. В настоящее время несовершеннолетней оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.



ключевые слова: религия медицина ребенок болезнь кровь переливание прокуратура врачи суд
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									Игорь Шиганов								
							
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  • сегодня, 12:26
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							Очередной сектант не дружит с головой и здравым смыслом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
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  • сегодня, 12:39
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    • 
										+1
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							главное что бы ребёнок остался жив и здоров. Не забывал, благодаря кому остался жив!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 12:43
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    • 
										+1
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							Скорее всего ребенок из мусульманской семьи, а для них русская кровь считается "неверной" )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ивановский Маг								
							
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  • сегодня, 13:06
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										+1
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							ерунду не говори								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Морозова								
							
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  • сегодня, 16:07
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										+1
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							Скорее это поклонники ёговых свидетелей! мусульмане такой фигней не страдают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 18:43
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							Сгинь имбецил)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
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  • сегодня, 13:08
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										+1
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							на моих глазах в одном из российских кардиоцентрах ,после проведенной операции на сердце,вот такие же родители не позволили переливать кровь,счет шел на минуты...ребенок ушел...страшно...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 15:18
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							Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. :) По российскому законодательству, с пациента информированное согласие получить надо сначала, ДО ПРОИЗВОДСТВА хирургического вмешательства. :) Без него врачу тюрьма сидеть за своеволие. :) Или по мотивированному решению суда, как в данном случае. :) Если согласия пациента или его законного представителя, как в данном случае, не будет, то не будет и операции. :) Не успеют санкцию суда получить - тот, кто препятствовал оказанию медпомощи, будет осужден. :) За причинение смерти. :) По неосторожности аль умышленно - это уже следствие и суд установят. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
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  • сегодня, 21:38
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							Я лично перед операцией ребенка  подписывал разрешение на все манипуляции,а вот на переливание крови приносят бумаги на подпись только в том случае,если оно требуется,в нашем случае после операции был низкий гемоглобин,тогда я и подписал бумаги на переливание крови...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
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  • сегодня, 21:38
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										0
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							Я лично перед операцией ребенка  подписывал разрешение на все манипуляции,а вот на переливание крови приносят бумаги на подпись только в том случае,если оно требуется,в нашем случае после операции был низкий гемоглобин,тогда я и подписал бумаги на переливание крови...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									teper2								
							
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  • сегодня, 14:02
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							Скорее всего родители - свидетели Иеговы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фероянчик								
							
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  • сегодня, 20:44
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							У нас этого говна через край!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 16:31
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										0
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							В данном случае система сработала как надо. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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