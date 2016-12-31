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В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
12 января в Ивановскую областную больницу поступила несовершеннолетняя девочка с диагнозом «анемия тяжелая неопределенного генеза». Отец ребенка согласился на медицинское вмешательство, но по религиозным убеждениям запретил врачам переливать девочке кровь.
Между тем консилиум врачей подтвердил безотлагательную необходимость в переливании донорской крови ребенку по жизненным показаниям. В связи с этим медики обратились в прокуратуру, которая после проверки направила в суд иск с требованием разрешить ОКБ медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетней по переливанию ей препаратов крови и ее компонентов.
«13 января исковое заявление прокуратуры Ленинского района г. Иваново было удовлетворено, решение суда обращено к немедленному исполнению. В настоящее время несовершеннолетней оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
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Комментарии (13)
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- Игорь Шигановсегодня, 12:26Очередной сектант не дружит с головой и здравым смыслом
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- foxсегодня, 12:39главное что бы ребёнок остался жив и здоров. Не забывал, благодаря кому остался жив!
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 12:43Скорее всего ребенок из мусульманской семьи, а для них русская кровь считается "неверной" )
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- Ивановский Магсегодня, 13:06ерунду не говори
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- Морозовасегодня, 16:07Скорее это поклонники ёговых свидетелей! мусульмане такой фигней не страдают
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 18:43Сгинь имбецил)
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- kardiotonikсегодня, 13:08на моих глазах в одном из российских кардиоцентрах ,после проведенной операции на сердце,вот такие же родители не позволили переливать кровь,счет шел на минуты...ребенок ушел...страшно...
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 15:18Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. :) По российскому законодательству, с пациента информированное согласие получить надо сначала, ДО ПРОИЗВОДСТВА хирургического вмешательства. :) Без него врачу тюрьма сидеть за своеволие. :) Или по мотивированному решению суда, как в данном случае. :) Если согласия пациента или его законного представителя, как в данном случае, не будет, то не будет и операции. :) Не успеют санкцию суда получить - тот, кто препятствовал оказанию медпомощи, будет осужден. :) За причинение смерти. :) По неосторожности аль умышленно - это уже следствие и суд установят. :)
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- kardiotonikсегодня, 21:38Я лично перед операцией ребенка подписывал разрешение на все манипуляции,а вот на переливание крови приносят бумаги на подпись только в том случае,если оно требуется,в нашем случае после операции был низкий гемоглобин,тогда я и подписал бумаги на переливание крови...
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- kardiotonikсегодня, 21:38Я лично перед операцией ребенка подписывал разрешение на все манипуляции,а вот на переливание крови приносят бумаги на подпись только в том случае,если оно требуется,в нашем случае после операции был низкий гемоглобин,тогда я и подписал бумаги на переливание крови...
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- teper2сегодня, 14:02Скорее всего родители - свидетели Иеговы
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- Фероянчиксегодня, 20:44У нас этого говна через край!
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- vofchikсегодня, 16:31В данном случае система сработала как надо.
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