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Новости

сегодня, 11:21

В отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой возбуждено дело

Суд оштрафовал чиновницу


Прокуратура по обращению депутата Ивановской областной Думы провела проверку деятельности главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой.

Было установлено, что Кузьмичевой О.С., в нарушение требований ст. 16 Закона «О статусе депутата Ивановской областной Думы» ответ на запрос депутата Ивоблдумы о реконструкции и ремонте здания Хозниковской средней школы был дан несвоевременно и не в полном объеме.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой было возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрев материалы дела, суд оштрафовал Кузьмичеву на 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: чиновник Ольга Кузьмичева прокуратура суд штраф
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Комментарии (19)

	


	

	

		
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  • 
								
									Сан Саныч								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Смех да и только,преступление века!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							5 т.р. для нее это как в туалет сходить на вокзале 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктор Трубников								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это типа насмешки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									anastasia-gc								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В погоне за жареным... Мелко, тривиально. А слабо в заголовке сразу указать, что административное? Желтизна!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"... на запрос депутата Ивоблдумы о реконструкции и ремонте здания Хозниковской средней школы был дан несвоевременно и не в полном объеме".
    
Можно подумать, что сами прокуратуры у нас в области дают ответы своевременнные (в установленный законом срок) и в полном объёме.
    
Не пробовали подать заявление в прокуратуру? Попробуйте. Сначала вместо того, чтобы тупо принять, зарегистрировать и поставить отметку о принятии Вас погоняют по кабинетам, а уж только потом секретарь примет заявление. При этом закон № 59-ФЗ прокурорам не указ. У них своя внутренняя инструкция, которая главнее закона.
    
Вот как-то так.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чего придумываешь? Ни по каким кабинетам ходить не нужно. Заявление (жалобу) направляешь почтой и в установленный срок получаешь ответ. Причем, сроки разные для различных категорий жалоб, где-то стандартный (месяц), где-то сокращенный. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Придумываешь это ты.
    
Напиши заявление и сходи в прокуратуру, тогда узнаешь.
    
Кстати, ты сам прокурорский работник или родня в прокурктуре работает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О имбецил ты уже тут за меня катаешь,сгинь клон!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ВсегдаПрав								
							
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  • сегодня, 12:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							    
    
Александрe 56
    
Подавал на днях Заявление во Фрунзенскую...
    
Симпатичные сотрудницы, приняли вежливо и оперативно.
    
Надо отметить, что прокуроры принимают всегда хорошо.
    
Но... файл со стандартными ответами - отписками используют из прошлого века
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ВсегдаПрав
    
Подавал не на днях, а вчера.
    
Прежде чем секретать принял заявление побывал в 3-х кабинетах.
    
Кстати я общался только с симпатичными сотрудниками. Откуда об этом вызите? Если вы одна из сотрудниц с котрыми я общался, то смените пол в нике на ВсегдаПрава.
    
А может быть Вы прокурор, а потому считаете, что прокурор ВсегдаПрав?
    
Забавно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Извиняюсь за описку. должно быть:
    
"Откуда Вы знаете об этом визите?"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 13:41
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты очень много мелешь, причем по всем темам, и, чаще всего, полную чушь. В данном случае фигню сморозить не получится. Явно ты не в теме, где органы прокуратуры находятся и, тем более, чем они занимаются. И даже если ты и заходил в одну из них и у тебя заявление не приняли (что само по себе исключено), то значит ты там понаписал такое, что примерно пишешь здесь, т.е. нечто непотребное ))   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мелешь здесь ты.
    
Я, в олтличие от тебя, высказываюсь только по темам которые знаю. Что касается жалоб в прокуратуры, то помогал их готовить и подавать в прокауратуры многим жителям города и знаю как обстоят дела не по наслышке.
    
Кто и что написал в заявлении не твоё дело. Прокуратура должна принять любое заявление, а затем рассмотреть и дать ответ по существу и в установленный законом срок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так она это и делает: принимает заявления, рассматривает их в установленные сроки и принимает меры прокурорского реагирования (если имеются основания). А разводить пустобрехство, типа того, что заявление подать невозможно, тут не надо. Из всего делаю вывод, что никому ты не помогал, ничего не готовил, даже где прокуратура расположена не знаешь. А, судя по уровню твоей грамотности, ты и двух слов правильно не напишешь, какие уж там мотивированные жалобы ))))   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты читать-то умееш?
    
Ни кто о том, что заявление подать не возможно не говорит.
    
Для того, чтобы делать выводы нужны доказательства. У меня они есть, а у тебя нет.
    

    
Кстати по всем темам на этом портале мелет лишь  Коренной Кохомчанин.
    
В дальнеёшем общении с тобой смысла не вижу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 18:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пустобрех ты конченный, даже от своих слов отказывается. Действительно, с глупцом разговаривать смысла нет ((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Клон харе тут за меня катать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это которая "Ягуар" купила? Мощно ее наказали! Респект и уважуха.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
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  • сегодня, 16:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							От Ягуара не убудет, еще наворует в сотню раз больше								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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