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сегодня, 11:21
В отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой возбуждено дело
Суд оштрафовал чиновницу
Прокуратура по обращению депутата Ивановской областной Думы провела проверку деятельности главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой.
Было установлено, что Кузьмичевой О.С., в нарушение требований ст. 16 Закона «О статусе депутата Ивановской областной Думы» ответ на запрос депутата Ивоблдумы о реконструкции и ремонте здания Хозниковской средней школы был дан несвоевременно и не в полном объеме.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой было возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрев материалы дела, суд оштрафовал Кузьмичеву на 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: чиновник Ольга Кузьмичева прокуратура суд штраф
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Комментарии (19)
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Можно подумать, что сами прокуратуры у нас в области дают ответы своевременнные (в установленный законом срок) и в полном объёме.
Не пробовали подать заявление в прокуратуру? Попробуйте. Сначала вместо того, чтобы тупо принять, зарегистрировать и поставить отметку о принятии Вас погоняют по кабинетам, а уж только потом секретарь примет заявление. При этом закон № 59-ФЗ прокурорам не указ. У них своя внутренняя инструкция, которая главнее закона.
Вот как-то так.
Напиши заявление и сходи в прокуратуру, тогда узнаешь.
Кстати, ты сам прокурорский работник или родня в прокурктуре работает.
Александрe 56
Подавал на днях Заявление во Фрунзенскую...
Симпатичные сотрудницы, приняли вежливо и оперативно.
Надо отметить, что прокуроры принимают всегда хорошо.
Но... файл со стандартными ответами - отписками используют из прошлого века
Подавал не на днях, а вчера.
Прежде чем секретать принял заявление побывал в 3-х кабинетах.
Кстати я общался только с симпатичными сотрудниками. Откуда об этом вызите? Если вы одна из сотрудниц с котрыми я общался, то смените пол в нике на ВсегдаПрава.
А может быть Вы прокурор, а потому считаете, что прокурор ВсегдаПрав?
Забавно.
"Откуда Вы знаете об этом визите?"
Я, в олтличие от тебя, высказываюсь только по темам которые знаю. Что касается жалоб в прокуратуры, то помогал их готовить и подавать в прокауратуры многим жителям города и знаю как обстоят дела не по наслышке.
Кто и что написал в заявлении не твоё дело. Прокуратура должна принять любое заявление, а затем рассмотреть и дать ответ по существу и в установленный законом срок.
Ни кто о том, что заявление подать не возможно не говорит.
Для того, чтобы делать выводы нужны доказательства. У меня они есть, а у тебя нет.
Кстати по всем темам на этом портале мелет лишь Коренной Кохомчанин.
В дальнеёшем общении с тобой смысла не вижу.