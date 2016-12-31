В отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой возбуждено дело

Суд оштрафовал чиновницу







Прокуратура по обращению депутата Ивановской областной Думы провела проверку деятельности главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой.

Было установлено, что Кузьмичевой О.С., в нарушение требований ст. 16 Закона «О статусе депутата Ивановской областной Думы» ответ на запрос депутата Ивоблдумы о реконструкции и ремонте здания Хозниковской средней школы был дан несвоевременно и не в полном объеме.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой было возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрев материалы дела, суд оштрафовал Кузьмичеву на 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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