Родителей в Ивановской области будут обучать записывать детей в 1-й класс





Процедуру можно пройти в тестовом режиме на примере 2-й шуйской школы. Завтра в 19:00 пройдет вебинар, где можно будет проконсультироваться по вопросам зачисления со специалистом.

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