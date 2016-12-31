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сегодня, 11:04
Родителей в Ивановской области будут обучать записывать детей в 1-й класс
Процедуру можно пройти в тестовом режиме на примере 2-й шуйской школы. Завтра в 19:00 пройдет вебинар, где можно будет проконсультироваться по вопросам зачисления со специалистом.
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Комментарии (2)
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- negoduyuсегодня, 11:11Вебинар будет 17 января. Не завтра, а сегодня!!!
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- 7777777777сегодня, 16:29а что там обучать, приезжаешь с ночёвкой к школе, и дежуришь со списком по очереди
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