Очередной случай поджога автомобиля зарегистрирован в Ивановской области

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На этот раз инцидент произошел в Кинешме на улице Панфилова. Автомобиль загорелся в ночь на 17 января. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Огонь повредил салон машины и моторный отсек. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина пожара - поджог.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

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