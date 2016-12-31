В Иванове пройдет фестиваль экстремального спорта

И уличных танцев





В субботу, 21 января, в 15:00 на спортивной базе ТРК «Ясень» состоится зимний молодежный фестиваль экстремального спорта, уличных танцев, музыки и творчества «ФИШКА-FEST – 2017».

«Всех участников события ждут захватывающие соревнования и мастер-классы, возможность обмена полезным опытом, интересное общение, показ фильма и вкусные угощения в кофе баре», - обещают организаторы.

В программе фестиваля:

• соревнования по скейтбордингу

• танцевальный джем хип-хоп/брейкинг

• соревнования фриран/паркур/трикинг

• соревнования по роллер спорту

• BMX джем

• показ фильма про экстремальный спорт

• кофе-бар

• интерактив «виртуальная реальность»

• интерактив «баланс борды»

• Dj

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Приглашаются все желающие.