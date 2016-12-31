Назначены дополнительные поезда Иваново-Москва и Москва-Кинешма





В праздничные дни февраля для удобства пассажиров Северная железная дорога назначает ряд поездов дальнего следования. В том числе поезд № 673 Иваново – Москва, отправлением из Иваново 19 февраля в 21.20, и № 674 Москва – Кинешма, отправлением из Москвы 23 февраля в 00.20. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».

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