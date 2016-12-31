Часть ломбардов в Ивановской области хотят ликвидировать

В суды направлено 4 исковых заявления







В третьем квартале 2016 года объем займов, выданных ломбардами, зарегистрированными в Ивановской области, составил 257,8 млн рублей.

По данным регионального Отделения ГУ Банка России по ЦФО, задолженность клиентов по основному долгу по предоставленным займам составила 84,9 млн рублей на 1 октября 2016 года (рост на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Количество договоров займа, заключенных за 9 месяцев прошлого года, составило 37,7 тысяч, снизившись на 11%.

В связи с нарушениями ломбардами региона порядка представления отчетности или сроков ее сдачи было выдано 73 предписания об устранении нарушений законодательства, возбуждено 1 административное дело, в суды направлено 4 исковых заявления о ликвидации ломбардов.

На 1 октября 2016 года в Ивановской области зарегистрировано 22 ломбарда.

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