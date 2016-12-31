У регионального фонда капремонта вновь претензии к ремонту крыш в Иванове

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Граждане пожаловались на сугроб на тротуаре возле дома №18 на Академической улице областного центра. По подозрению ряда жителей Сортировки, это связано с ремонтом крыши названного дома, который проводит ООО «Стройсоюз». О пострадавших не сообщается.

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В понедельник сотрудники областного фонда капремонта выезжали на место. По их данным, тротуар уже расчищен. Правда, из 4 метров в ширину от снега убраны только 2. Фотография показывает, как выглядел участок после падения снега.