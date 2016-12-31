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Новости

сегодня, 10:13

У регионального фонда капремонта вновь претензии к ремонту крыш в Иванове

ФОТО


Граждане пожаловались на сугроб на тротуаре возле дома №18 на Академической улице областного центра. По подозрению ряда жителей Сортировки, это связано с ремонтом крыши названного дома, который проводит ООО «Стройсоюз». О пострадавших не сообщается.

В понедельник сотрудники областного фонда капремонта выезжали на место. По их данным, тротуар уже расчищен. Правда, из 4 метров в ширину от снега убраны только 2. Фотография показывает, как выглядел участок после падения снега.

ключевые слова: дом крыша капремонт снег
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Данная новость наглядно иллюстрирует прозрачность схемы отъема денег у населения без каких-либо юридических последствий для жуликов всех мастей этой цепочки. Г-жа Сисягина должна нести ответственность за происходящее								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Нужен 100,0 % контроль начиная со Сметы.
    
Проверять, перемерять и пересчитывать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
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сегодня, 11:41

				

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	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

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					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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