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В Ивановской области легковушка столкнулась на трассе с «ГАЗелью»
Есть пострадавший - ФОТО
Автоавария произошла 16 января около 16.30 на 13-м километре автодороги Пестяки-Верхний Ландех. 29-летний молодой человек, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении «ГАЗелью».
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП 58-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2705» получил перелом бедра, его доставили в Шуйскую ЦРБ. У водителей взята кровь на исследование.Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
ключевые слова: ДТП
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