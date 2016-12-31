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вчера, 20:09
ЧП в Кинешме: закрыта часть школы из-за аварии с потолком
В лицее имени Фурманова в Кинешме частично обрушился потолок на втором этаже. Сначала доступ к месту обрушения (трещин в потолке) был запрещен школьникам путем закрытия прохода фанерой.
В интервью "168.ру" директор лицея Татьяна Беляева в начале прошлой недели отрицала обрушение потолка. По ее словам, из-за протечки в крыше на потолке образовались трещины, потому гипсокартоновое покрытие потолка (в районе трещин) было удалено искусственно.
Однако 16 января службы ЧС приняли решение закрыть доступ на второй этаж лицея полностью.
С 17 января всех, кто учились на втором этаже (в основном это начальное звено) переводят в соседнюю школу - в гимназию имени Островского. При этом в самой гимназии школьники будут учиться во вторую смену.
Вероятно, ремонт в лицее имени Фурманова продлится несколько месяцев - здание является памятником архитектуры, что потребует более серьезной проработки сметы.
Как сообщает Кинешемец.ру, о проблемах с потолком в школе было известно давно, однако это не остановило чиновников, принимавших школу в сентябре 2016 года.
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