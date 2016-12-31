Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие телепередачи

Новости

вчера, 21:05

ПОСЛУШАЙТЕ: Вороватые чиновники не устают дискредитировать партию власти

ВИДЕО


Новый год начался с нового коррупционного скандала. На взятке попался глава Приволжского района Владимир Тихановский. Тем самым пополнил стройные ряды чиновников-уголовников.

При этом алгоритм действий в таких случаях прост до безобразия. Происходит задержание чиновника. При этом он, как правило, оказывается членом «Единой России». На следующий день партия отрекается от своих адептов.

Валентина Перекрестова приводит ряд подобных примеров и задается классическим вопросом: «Доколе?». Доколе вороватые чиновники будут дискредитировать партию власти? И могут ли помочь брошюрки «СтопКоррупция» в нераспространении этой извечной «раковой опухоли» социума. Особенно той его части, которая наделена властью.

95-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.

  • оцените новость:
  • (2)
  • 1931
  • 6







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (6)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									bv4567								
							
    • 
							
  • вчера, 23:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Международные резервы РФ, млрд долларов:
    
01.10.2016: 398
    
01.11.2016: 391
    
01.12.2016: 385
    
01.01.2017: 378
    

    
Тенденция, однако...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Живы будем - решим. Нет - не наши уже проблемы. :) Как-то так. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну если сама система порождает-то нет, увы других вариантов у правящей партии нет. Были воры есть и будут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Гирасим Божемойтов								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							просто так что ли пЕдоРосов назвали партией жуликов и воров?
    
что ни чиновник- то куча недвижимости,авто и родня вся в шоколаде								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									quik								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не только, чиновник национальной буржуазии он вот и всё. Даже если его уберёшь-вопрос не решиться. Тут должна быть классовая борьба со стороны рабочих-а они витают в облаках о классовом мире. вот и получается что кто-то наживает добро, а кто-то двух слов связать не может что бы ответить капиталисту нет на его притязания.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7922						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3337						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							10277						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3485						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8701						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8869						
    •