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вчера, 21:05
ПОСЛУШАЙТЕ: Вороватые чиновники не устают дискредитировать партию власти
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Новый год начался с нового коррупционного скандала. На взятке попался глава Приволжского района Владимир Тихановский. Тем самым пополнил стройные ряды чиновников-уголовников.
При этом алгоритм действий в таких случаях прост до безобразия. Происходит задержание чиновника. При этом он, как правило, оказывается членом «Единой России». На следующий день партия отрекается от своих адептов.
Валентина Перекрестова приводит ряд подобных примеров и задается классическим вопросом: «Доколе?». Доколе вороватые чиновники будут дискредитировать партию власти? И могут ли помочь брошюрки «СтопКоррупция» в нераспространении этой извечной «раковой опухоли» социума. Особенно той его части, которая наделена властью.95-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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Тенденция, однако...
что ни чиновник- то куча недвижимости,авто и родня вся в шоколаде