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В Иванове перебегавший дорогу школьник чудом не попал под мчащийся автомобиль
Ивановские пользователи соцсетей обсуждают видео под названием «Повезло». Инцидент произошел сегодня утром на 8-й Минеевской улице областного центра. На кадрах видно, как школьник, перебегая проезжую часть, едва не попадает под колеса мчащегося автомобиля. И это при том, что «зебра» находилась буквально в 10-15 метрах, но мальчишка почему-то, рискуя жизнью, бросился бежать в неположенном месте.
«На этот раз повезло, но в следующий может и не прокатить», - пишут комментаторы, большинство из которых считает, что в том, что ребенок так бездумно игнорирует ДТП, подвергая свою жизнь опасности, во многом виноваты родители. Именно они в первую очередь не приучили свое чадо к правильному поведению на дорогах. Или же сами, как правило, поступают так же, показывая дурной пример.
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
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Родителям втык, за неуча, автобус обходи сзади, желательно все же по зебре на переходе по светофору и на зелёный свет, при этом смотря по сторонам, и резво передвигаясь, - как будто это контр-страйк!
Те что с гор спустились ты наверное видел как ездят, ну вот это их дитя :)
И все так, в твоей писульке) только нацию замени на кауказскую)