В Иванове перебегавший дорогу школьник чудом не попал под мчащийся автомобиль

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Ивановские пользователи соцсетей обсуждают видео под названием «Повезло». Инцидент произошел сегодня утром на 8-й Минеевской улице областного центра. На кадрах видно, как школьник, перебегая проезжую часть, едва не попадает под колеса мчащегося автомобиля. И это при том, что «зебра» находилась буквально в 10-15 метрах, но мальчишка почему-то, рискуя жизнью, бросился бежать в неположенном месте.

«На этот раз повезло, но в следующий может и не прокатить», - пишут комментаторы, большинство из которых считает, что в том, что ребенок так бездумно игнорирует ДТП, подвергая свою жизнь опасности, во многом виноваты родители. Именно они в первую очередь не приучили свое чадо к правильному поведению на дорогах. Или же сами, как правило, поступают так же, показывая дурной пример.



Видео: ВКонтакте / Автопартнер



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