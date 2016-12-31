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Новости

вчера, 17:46

В Иванове перебегавший дорогу школьник чудом не попал под мчащийся автомобиль

ВИДЕО


Ивановские пользователи соцсетей обсуждают видео под названием «Повезло». Инцидент произошел сегодня утром на 8-й Минеевской улице областного центра. На кадрах видно, как школьник, перебегая проезжую часть, едва не попадает под колеса мчащегося автомобиля. И это при том, что «зебра» находилась буквально в 10-15 метрах, но мальчишка почему-то, рискуя жизнью, бросился бежать в неположенном месте.

«На этот раз повезло, но в следующий может и не прокатить», - пишут комментаторы, большинство из которых считает, что в том, что ребенок так бездумно игнорирует ДТП, подвергая свою жизнь опасности, во многом виноваты родители. Именно они в первую очередь не приучили свое чадо к правильному поведению на дорогах. Или же сами, как правило, поступают так же, показывая дурной пример.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: ПДД ребенок автомобиль
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 18:10
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										-1
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							было бы мяско-на-коляске, если бы выжил.
    
Родителям втык, за неуча, автобус обходи сзади, желательно все же по зебре на переходе по светофору и на зелёный свет, при этом смотря по сторонам, и резво передвигаясь, -  как будто это контр-страйк!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • вчера, 22:24
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										-1
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							Дебилы рожают дебилов, те в свою очередь тоже рожают дебилов и далее по кругу. Такова сущность русской нации. Так было всегда, так, к сожалению, и будет. И никакие путины с коньковыми переломить эту ситуацию не в силах. Тут даже Мень с Пахомовым бессильны((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • сегодня, 07:55
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    • 
										+1
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							дебил это ты, а на видео ребенок								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • сегодня, 08:58
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										-1
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							Клон наркомана и вора гитариста почему-то упомянул :))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • сегодня, 09:01
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										-1
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							И это, клон) ты ошибся :))
    
Те что с гор спустились ты наверное видел как ездят, ну вот это их дитя :)
    
И все так, в твоей писульке) только нацию замени на кауказскую)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • сегодня, 09:50
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										-1
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							современный вид лосей, "лось городской".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 10:08
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										+1
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							Первый раз если сотрудник ДПС поймал несовершеннолетнего за переход в не положенном месте, направляют письмо в образовательное учреждение, второй раз уже беседуют с родителями в ГИБДД, а третий раз ставят на учет по делам несовершеннолетних. Родители оно вам надо? Беседуйте со своими детьми с младенчества, показывайте им свои пример соблюдения ПДД и говорите как не надо делать на примере нарушителей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 12:32
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							Угу, на учёт. :) А что тогда орём каждый раз, что светофоры через каждые 20 метров в городе, ехать невозможно? :) Возможность безопасного перехода гражданам обеспечить надо. :) Их законное право на жизнь и здоровье, в Конституции прописанное. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

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сегодня, 15:26

				

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	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

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	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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