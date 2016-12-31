В Иванове прошло первенство города по каратэ

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В воскресенье, 15 января, в областном центре прошло открытое первенство города по каратэ и каратэ (спорт глухих). На татами сошлись более 150 спортсменов от 6 до 17 лет. Самые напряженные поединки состоялись в наиболее многочисленных возрастных категориях 8-9 и 10-11 лет. Кроме ивановцев, в турнире приняли участие спортсмены из Южи, Заволжска и Кинешмы. Чемпионат и первенство области состоятся в конце февраля.

Публикуем видеоролик о прошедшем первенстве.

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Видео с youtube.com - Karate37ru