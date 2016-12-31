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вчера, 17:01
В Ивановской области открывается первая в этом году профильная смена в детском лагере
17 января в оздоровительном лагере «Игнатовский», расположенном в деревне Вондога Фурмановского района, откроется профильная смена. Участниками первой в текущем году профильной смены станут 50 ребят, состоящих на различных видах профилактического учета.
Как сообщает пресс-служба правительства Ивановской области, в рамках смены будет проведен курс социально-правой реабилитации несовершеннолетних. В программе запланированы мероприятия, направленные на формирование у ребят установок на ведение здорового образа жизни, профилактику девиантного поведения, патриотическое воспитание, формирование навыков бесконфликтного общения. А также мероприятия, направленные на развитие творческих способностей ребят.В лагерь к ребятам приедут участники военно-патриотических клубов «Звезда» Фурмановского технического колледжа и «Молодые ветра» приволжского Дома культуры. Запланировано проведение мастер-классов военно-патриотической направленности, в том числе по сборке и разборке автомата, основам рукопашного боя, приемам самообороны и др. Кроме того, участники смены посоревнуются в преодолении полосы препятствий. На площадке спортивного экстрима пройдут показательные выступления спортсменов с использованием специального альпинистского снаряжения для работы на высотных тренажерах.
ключевые слова: детский лагерь профильная смена
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