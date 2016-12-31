В Ивановской области открывается первая в этом году профильная смена в детском лагере





17 января в оздоровительном лагере «Игнатовский», расположенном в деревне Вондога Фурмановского района, откроется профильная смена. Участниками первой в текущем году профильной смены станут 50 ребят, состоящих на различных видах профилактического учета.

Как сообщает пресс-служба правительства Ивановской области, в рамках смены будет проведен курс социально-правой реабилитации несовершеннолетних. В программе запланированы мероприятия, направленные на формирование у ребят установок на ведение здорового образа жизни, профилактику девиантного поведения, патриотическое воспитание, формирование навыков бесконфликтного общения. А также мероприятия, направленные на развитие творческих способностей ребят.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

637

В лагерь к ребятам приедут участники военно-патриотических клубов «Звезда» Фурмановского технического колледжа и «Молодые ветра» приволжского Дома культуры. Запланировано проведение мастер-классов военно-патриотической направленности, в том числе по сборке и разборке автомата, основам рукопашного боя, приемам самообороны и др. Кроме того, участники смены посоревнуются в преодолении полосы препятствий. На площадке спортивного экстрима пройдут показательные выступления спортсменов с использованием специального альпинистского снаряжения для работы на высотных тренажерах.