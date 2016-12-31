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Семикратный чемпион мира принял участие в Чемпионате Ивановской области по спортивному ориентированию
Результаты первого этапа соревнований
15 января в Кинешме прошел 1-й этап Чемпионата и Первенства Ивановской области по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в дисциплине «Лыжная гонка - спринт». Общее количество участников составило 78 человек, среди которых оказался и заслуженный мастер спорта России, семикратный Чемпион мира Андрей Груздев.
Победителями соревнований стали:
- девочки до 11 лет – Елена Зайцева (г. Кинешма);
- девочки до 13 лет – Анастасия Уткина (г. Иваново);
- девочки до 15 лет – Алина Белякова (г. Иваново);
- девушки до 18 лет – Алина Воробчикова (г. Вичуга);
- женщины – Ирина Тулупова (г. Кинешма);
- мальчики до 11 лет – Иван Сметанин (г. Иваново);
- мальчики до 13 лет – Юрий Шаталов (г. Кинешма);
- мальчики до 15 лет – Андрей Доронин (г. Кинешма);
- юноши до 18 лет – Дмитрий Платонов (Кинешемский район);
- мужчины – Сергей Шалин (г. Кинешма).
2 этап Чемпионата и Первенства Ивановской области по спортивному ориентированию в дисциплине «Лыжная гонка – маркированная трасса» пройдет 29 января в селе Долматовский Заволжского района.
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