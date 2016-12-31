В Ивановской области объем выданных микрозаймов вырос более чем в три раза

В основном за счет физических лиц





Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями Ивановской области за 9 месяцев 2016 года, составил 308,2 млн рублей. Как отметили в региональном Отделении ГУ Банка России по ЦФО, это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем выданных займов физическим лицам вырос в 2,8 раза - до 278,7 млн рублей. Это в том числе объясняется приходом в Ивановскую область крупного нового игрока, который ранее присутствовал в другом регионе. При этом объем выданных займов индивидуальным предпринимателям сократился на 68% и составил 29,9 млн рублей, а объем выданных займов юридическим лицам сократился на 33% - до 17,8 млн рублей.

Общее количество договоров, заключенных микрофинансовыми организациями за 9 месяцев 2016 года, составило 44 тыс. шт., что в 6,7 раза больше уровня аналогичного периода 2015 года.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(2)

1371

По данным на 1 октября 2016 года, численность зарегистрированных МФО в регионе составило 15 организаций.