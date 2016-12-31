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Новости

вчера, 16:15

В Ивановской области объем выданных микрозаймов вырос более чем в три раза

В основном за счет физических лиц


Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями Ивановской области за 9 месяцев 2016 года, составил 308,2 млн рублей. Как отметили в региональном Отделении ГУ Банка России по ЦФО, это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем выданных займов физическим лицам вырос в 2,8 раза - до 278,7 млн рублей. Это в том числе объясняется приходом в Ивановскую область крупного нового игрока, который ранее присутствовал в другом регионе. При этом объем выданных займов индивидуальным предпринимателям сократился на 68% и составил 29,9 млн рублей, а объем выданных займов юридическим лицам сократился на 33% - до 17,8 млн рублей.

Общее количество договоров, заключенных микрофинансовыми организациями за 9 месяцев 2016 года, составило 44 тыс. шт., что в 6,7 раза больше уровня аналогичного периода 2015 года.

По данным на 1 октября 2016 года, численность зарегистрированных МФО в регионе составило 15 организаций.

ключевые слова: микрозаймы микрофинансовые организации
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • вчера, 16:45
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										+1
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							По мнению ЦБ это объясняется приходом нового игрока, а по мнению жителей - повальным обнищанием и безвыходностью. Кому верить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • вчера, 17:43
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							Ага, и это на фоне сообщений о том, что более 50% предприятий области сработали с прибылью. Рост экономики налицо как-бы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 00:10
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							микрозаймы под 700% годовых?!!! наша область вооистину богатая!!!)))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 09:10
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							Не, это количество "посланцев" выросло, которых все послали. :) Ничего они не отдадут, конечно, только в это в кредитной истории отразится. :) И посылать их из банков можно будет на законном основании. :) А частные лица таким взаймы давно не дают, проходили уже. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гирасим Божемойтов								
							
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  • сегодня, 10:06
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							угу! народ стал жить ещё лучше! 
    
от хорошей жизни пошли в кабалу,,								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 11:06
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							Увеличение количества выдачи кредитов свидетельствует о достаточно высокой денежной достаточности населения и способности оплачивать даже такие высокие проценты. Несомненно, что данная новость тесно переплетается с другими, ранее здесь размещенными, о существенном повышении уровня реальных доходов ивановцев, а также увеличении доли прибыльных и сверхприбыльных предприятий.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 11:41

				

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	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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