В Иванове участковые уполномоченные отчитаются перед населением о проделанной работе

Графики отчетов





В январе каждого года, в соответствии с Федеральным законом «О полиции», перед населением областного центра проводятся отчеты о проделанной работе участковых уполномоченных полиции отделов УМВД России по районам города Иваново.

Ниже приведены графики отчетов участковых уполномоченных полиции по районам областного центра.

№ административного участка, ФИО участкового уполномоченного полиции Дата проведения отчета Время проведения отчета Место проведения отчета Председатель общественного объединения правоохранительной направленности Ответственный от руководства территориального органа МВД России 1 2 3 4 5 6 №317 Старший УУП Мешков Илья Александрович 24.01.2017 г. 14:00 г. Иваново, ул. Жаворонкова, д. 13 (помещение УПП № 30) члены ТОС микрорайона ТЭЦ-3, «Санаторный» Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В. заместитель начальника Барулин А.В. № 316 УУП Малышев Алексей Дмитриевич 15:00 № 306 УУП Кочин Сергей Юрьевич 16:00 №308 Старший УУП Пулатов Дмитрий Владимирович 25.01.2017 г. 14:00 г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 9 (помещение УПП № 31)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В. начальник ПДН Орешкина Н.С. №302 Старший УУП Казаков Дмитрий Евгеньевич 15:00 № 303 Старший УУП Казаков Дмитрий Евгеньевич (вакансия) 16:00 №307 УУП Тюрина Анна Владимировна 17:00 № 312 УУП Моисеев Сергей Михайлович 26.01.2017 г. 10:00 г. Иваново, ул. Окуловой, д. 14 (помещение УПП № 33) члены совета ТОС «Меланжист» Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В. заместитель начальника Барулин А.В. № 309 УУП Моисеев Сергей Михайлович (вакансия) 11:00 № 310 УУП Захаров Алексей Сергеевич 12:00 № 311 УУП Захаров Алексей Сергеевич (вакансия) 13:00 №313 Чижов Артем Андреевич 14:00 №314 Захарова Анна Сергеевна 15:00 № 315 Захарова Анна Сергеевна (вакансия) 16:00 № 305 Старший УУП Фирсов Дмитрий Владимирович 27.01.2017 г. 14:00 г. Иваново, ул. 1-я Снежная, д. 12 (помещение УПП № 32) члены совета ТОС «Лесное Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В. заместитель начальника по ООП Барулин А.В. № 301 Старший УУП Фирсов Дмитрий Владимирович (вакансия) 15:00 № 304 УУП Студенец Сергей Андреевич 16:00

УМВД России по Ленинскому району города Иваново:

№ участкового пункта полиции ФИО участкового уполномоченного полиции Дата проведения отчета Время проведения отчета Место проведения отчета Председатель общественного объединения правоохранительной направленности Ответственный от руководства территориального органа МВД России 1 2 3 4 5 6 Адм участок 101 Коровкин Сергей Сергеевич 21.01.2017 г. 10:00 г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41 ТОС «Трудовой» Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П. Адм.участок 102 Комаров Александр Борисович (вакансия) 11:00 Адм.участок 103 Комаров Александр Борисови 12:00 Адм.участок 104 Иванов Алексей Михайлович (вакансия) 24.01.2017 г. 24.01.2017 г. 16:00 г. Иваново, пр. Строителей, д.62

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П. Адм.участок 105 Иванов Алексей Михайлович 17:00 Адм.участок 106 Тыщенко Тарас Александрович 18:00 г. Иваново, пр. Строителей, д.62

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П. Адм.участок 107 Тыщенко Тарас Александрович ( вакансия) 19:00 Адм.участок 108 Михеева Софья Сергеевна 26.01.2017 г. 16:00 г. Иваново, ул. 1-ая Полевая, д.80

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П. Адм.участок 109 Рыболовов Александр Юрьевич (вакансия) 17:00 Адм.участок 110 Рыболовов Александр Юрьевич 18:00 Адм.участок 111 Буров Владислав Андреевич 19:00 Адм.участок 112 Горбунов Владимир Сергеевич 28.01.2017 г. 10:00 г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41 ТОС «Трудовой» Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П. Адм.участок 113 Троицкая Наталья Владимировна 11:00 Адм.участок 114 Горбунов Владимир Сергеевич ( вакансия) 12:00 Адм.участок 115 Самохвалов Михаил Вячеславович 31.01.2017 г. 16:00 г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41 ТОС «Трудовой» Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П. Адм.участок 116 Дубов Павел Владимирович 17:00 Адм.участок 117 Дубов Павел Владимирович (вакансия) 18:00 Адм.участок 118 Смуров Сергей Николаевич 02.02.2017 г. 16:00 г. Иваново пр. Строителей, д.114

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П. Адм.участок 119 Галашев Алексей Владиславович 17:00 Адм.участок 120 Познахирин Алексей Николаевич 18:00 Адм.участок 121 Антипов Алексей Иванович 19:00 Адм.участок 122 Панюшкин Алексей Викторович 04.02.2017 г. 10:00 г. Иваново пр. Кавалерийская, 64А

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П... Адм.участок 123 Смирнов Александр Валентинович 11:00 Адм.участок 124 Зайцев Сергей Александрович 12:00 Адм.участок 125 Новиков Евгений Александрович 07.02.2017 г. 16:00 г. Иваново пр. Текстильщиков, д.115

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П. Адм.участок 126 Титова Татьяна Леонидовна 17:00 Адм.участок 127 Миронов Михаил Иванович 18:00 Адм.участок 128 Киреев Владимир Алексеевич 19:00 Адм.участок 129 Ершов Сергей Витальевич 09.02.2017 г. 16:00 г. Иваново 30 микрорайон, д.33

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П. Адм.участок 130 Скрябин Денис Валентинович 17:00 Адм.участок 131 Керимов Этибар Тагирович 18:00 Адм.участок 132 Едуков Дмитрий Андреевич 19:00 Адм.участок 133 Гарина Елене Николаевна (вакансия) 11.02.2017 г. 10:00 г. Иваново Кохомское шоссе,

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П. Адм.участок 134 Гарина Елена Николаевна 11:00 Адм.участок 135 Крайнов Эдуард Сергеевич 12:00 Адм. участок 136 Фадеева Тамара Юрьевна 14.02.2017 г. 18:00 г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П

УМВД России по Октябрьскому району города Иваново:

№ участкового пункта полиции ФИО участкового уполномоченного полиции Дата проведения отчета Время проведения отчета Место проведения отчета Председатель общественного объединения правоохранительной направленности Ответственный от руководства территориального органа МВД России 1 2 3 4 5 6 УПП № 20 Кочетков В.В. Базулин Е.В. 23.01.2017 18.00 г. Иваново ул. Октябрьская, 24

Начальник ОУУП и ПДН Н.В. Родин Служебное помещение Ремезов И.Н. Соколов В.С. Рождественский В.П. 24.01.2017 18.00 г. Иваново ул. Громобоя, 58

Зам. начальника ОМВД Абрамов В.П. Начальник ОУУП и ПДН Н.В. Родин УПП № 23 Климова Н.В. Григорьев Д.С. 25.01.2017 18.00 г. Иваново ул. Светлая, 6

Зам. начальника ОМВД Абрамов В.П. Начальник ОУУП и ПДН Н.В. Родин УПП № 23 Майоров В.В. Заведеев А.С. 26.01.2017 16.00 г. Иваново ул. Светлая, 6

Зам. начальника ОМВД Абрамов В.П. Начальник ОУУП и ПДН Н.В. Родин УПП № 24 Климов И.В. Сорокин Д.А. 26.01.2017 18.00 г. Иваново ул.Ермака, 33

Начальник ОУУП и ПДН Н.В. Родин УПП № 22 Иванов М.Ю. Керимханов А.Ч. 27.01.2017 18.00 г. Иваново ул. Революционная, 16

Начальник ОУУП и ПДН Н.В. Родин

УМВД России по Фрунзенскому району города Иваново:

№ участкового пункта полиции ФИО участкового уполномоченного полиции Дата проведения отчета Время проведения отчета Место проведения отчета Председатель общественного объединения правоохранительной направленности Ответственный от руководства территориального органа МВД России 1 2 3 4 5 6 УПП № 40 Смирнов В.А. 19.01.2017 16.00 г. Иваново Лежневская, 132

Начальник ОУУП и ПДН Соколов П.В. УПП № 41 Ломин С.А. Шаклеин А.Ю. 19.01.2017 18.00 г. Иваново Ташкентская, 86А

Начальник ОМВД Кривко А.М. УПП № 42 Годлевский В.А. Огурцов Р.Е. 26.01.2017 18.00 г. Иваново Ташкентская, 11

Начальник ОУУП и ПДН Соколов П.В. УПП № 44 Седов А.Л. Калашникова Е.Г. Ступак Р.П. Дунин В.П. Канин В.С. 26.01.2017 16.00 г. Иваново ул. Красных зорь, 1

Зам. начальника ОУУП и ПДН Ершов Д.П. УПП № 45 Смирнов С.В. Рязанов М.В. 24.01.2017 18.00 г. Иваново ул. Рабфаковская, 36

Начальник ОУУП и ПДН Соколов П.В. УПП № 46 Опаков А.С. Игнатьев М.И. 02.02.2017 16.00 г. Иваново ул. 19 Линия, 1А

Начальник ОУУП и ПДН Соколов П.В. УУП № 47 Зверева О.С. 31.01.2017 18.00 г.Иваново Кузнецова, 110 ТОС «Неждановский» Начальник ОУУП и ПДН Соколов П.В. УУП № 48 Шаров А.А. 02.02.2017 18.00 г.Иваново п. Дальний, 6 ТОС «Березниковский» Зам. начальника ОУУП и ПДН Ершов Д.П.

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