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Новости

вчера, 15:58

В Иванове участковые уполномоченные отчитаются перед населением о проделанной работе

Графики отчетов


В январе каждого года, в соответствии с Федеральным законом «О полиции», перед населением областного центра проводятся отчеты о проделанной работе участковых уполномоченных полиции отделов УМВД России по районам города Иваново.

Ниже приведены графики отчетов участковых уполномоченных полиции по районам областного центра.

ОМВД России по Советскому району города Иваново:

№ административного участка,

ФИО участкового уполномоченного полиции

Дата

проведения отчета

Время проведения отчета

Место проведения отчета

Председатель общественного объединения правоохранительной направленности

Ответственный

от руководства территориального органа МВД России

1

2

3

4

5

6

№317

Старший УУП Мешков Илья Александрович

24.01.2017 г.

14:00

г. Иваново, ул. Жаворонкова, д. 13 (помещение УПП № 30)

члены ТОС микрорайона ТЭЦ-3, «Санаторный»

Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В.

заместитель начальника Барулин А.В.

№ 316

УУП Малышев Алексей Дмитриевич

15:00

№ 306

УУП Кочин Сергей Юрьевич

16:00

№308

Старший УУП Пулатов Дмитрий Владимирович

25.01.2017 г.

14:00

г. Иваново,

ул. Сарментовой, д. 9 (помещение УПП № 31)


Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В.

начальник ПДН Орешкина Н.С.

№302

Старший УУП

Казаков Дмитрий Евгеньевич

15:00

№ 303

Старший УУП

Казаков Дмитрий Евгеньевич

(вакансия)

16:00

№307

УУП Тюрина

Анна Владимировна

17:00

№ 312

УУП Моисеев Сергей Михайлович

26.01.2017 г.

10:00

г. Иваново, ул. Окуловой, д. 14 (помещение УПП № 33)

члены совета ТОС «Меланжист»

Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В.

заместитель начальника Барулин А.В.

№ 309

УУП Моисеев Сергей Михайлович (вакансия)

11:00

№ 310

УУП Захаров Алексей Сергеевич

12:00

№ 311

УУП Захаров Алексей Сергеевич (вакансия)

13:00

№313

Чижов Артем Андреевич

14:00

№314

Захарова Анна Сергеевна

15:00

№ 315

Захарова Анна Сергеевна

(вакансия)

16:00

№ 305

Старший УУП Фирсов Дмитрий Владимирович

27.01.2017 г.

14:00

г. Иваново, ул. 1-я Снежная, д. 12 (помещение УПП № 32)

члены совета ТОС «Лесное

Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В.

заместитель начальника по ООП Барулин А.В.

№ 301

Старший УУП Фирсов Дмитрий Владимирович

(вакансия)

15:00

№ 304

УУП Студенец Сергей Андреевич

16:00


УМВД России по Ленинскому району города Иваново:


№ участкового пункта полиции

ФИО участкового уполномоченного полиции

Дата

проведения отчета

Время проведения отчета

Место проведения отчета

Председатель общественного объединения правоохранительной направленности

Ответственный

от руководства территориального органа МВД России

1

2

3

4

5

6

Адм участок 101

Коровкин Сергей Сергеевич

21.01.2017 г.

10:00

г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41

ТОС «Трудовой»

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.

Адм.участок 102

Комаров Александр Борисович (вакансия)

11:00

Адм.участок 103 Комаров Александр Борисови

12:00

Адм.участок 104

Иванов Алексей Михайлович (вакансия)

24.01.2017 г.

24.01.2017 г.

16:00

г. Иваново, пр. Строителей, д.62


Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.

Адм.участок 105

Иванов Алексей Михайлович

17:00

Адм.участок 106

Тыщенко Тарас Александрович

18:00

г. Иваново, пр. Строителей, д.62


Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.

Адм.участок 107

Тыщенко Тарас Александрович

( вакансия)

19:00

Адм.участок 108

Михеева Софья Сергеевна

26.01.2017 г.

16:00

г. Иваново, ул. 1-ая Полевая, д.80


Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.

Адм.участок 109

Рыболовов Александр Юрьевич (вакансия)

17:00

Адм.участок 110

Рыболовов Александр Юрьевич

18:00

Адм.участок 111

Буров Владислав Андреевич

19:00

Адм.участок 112

Горбунов Владимир Сергеевич

28.01.2017 г.

10:00

г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41

ТОС «Трудовой»

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.

Адм.участок 113

Троицкая Наталья Владимировна

11:00

Адм.участок 114

Горбунов Владимир Сергеевич

( вакансия)

12:00

Адм.участок 115

Самохвалов Михаил Вячеславович

31.01.2017 г.

16:00

г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41

ТОС «Трудовой»

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.

Адм.участок 116

Дубов Павел Владимирович

17:00

Адм.участок 117

Дубов Павел Владимирович (вакансия)

18:00

Адм.участок 118

Смуров Сергей Николаевич

02.02.2017 г.

16:00

г. Иваново пр. Строителей, д.114


Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.

Адм.участок 119

Галашев Алексей Владиславович

17:00

Адм.участок 120

Познахирин Алексей Николаевич

18:00

Адм.участок 121

Антипов Алексей Иванович

19:00

Адм.участок 122

Панюшкин Алексей Викторович

04.02.2017 г.

10:00

г. Иваново пр. Кавалерийская, 64А


Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П...

Адм.участок 123

Смирнов Александр Валентинович

11:00

Адм.участок 124

Зайцев Сергей Александрович

12:00

Адм.участок 125

Новиков Евгений Александрович

07.02.2017 г.

16:00

г. Иваново пр. Текстильщиков, д.115


Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.

Адм.участок 126

Титова Татьяна Леонидовна

17:00

Адм.участок 127

Миронов Михаил Иванович

18:00

Адм.участок 128

Киреев Владимир

Алексеевич

19:00

Адм.участок 129

Ершов Сергей

Витальевич

09.02.2017 г.

16:00

г. Иваново 30 микрорайон, д.33


Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.

Адм.участок 130 Скрябин Денис Валентинович

17:00

Адм.участок 131

Керимов Этибар Тагирович

18:00

Адм.участок 132

Едуков Дмитрий Андреевич

19:00

Адм.участок 133

Гарина Елене Николаевна

(вакансия)

11.02.2017 г.

10:00

г. Иваново Кохомское шоссе,


Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.

Адм.участок 134

Гарина Елена Николаевна

11:00

Адм.участок 135

Крайнов Эдуард Сергеевич

12:00

Адм. участок 136

Фадеева Тамара Юрьевна

14.02.2017 г.

18:00

г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41


Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П


УМВД России по Октябрьскому району города Иваново:


№ участкового пункта полиции

ФИО участкового уполномоченного полиции

Дата

проведения отчета

Время проведения отчета

Место проведения отчета

Председатель общественного объединения правоохранительной направленности

Ответственный

от руководства территориального органа МВД России

1

2

3

4

5

6

УПП № 20

Кочетков В.В.

Базулин Е.В.

23.01.2017

18.00

г. Иваново

ул. Октябрьская, 24


Начальник ОУУП и ПДН

Н.В. Родин

Служебное помещение

Ремезов И.Н.

Соколов В.С.

Рождественский В.П.

24.01.2017

18.00

г. Иваново

ул. Громобоя, 58


Зам. начальника ОМВД Абрамов В.П.

Начальник ОУУП и ПДН

Н.В. Родин

УПП № 23

Климова Н.В.

Григорьев Д.С.

25.01.2017

18.00

г. Иваново

ул. Светлая, 6


Зам. начальника ОМВД Абрамов В.П.

Начальник ОУУП и ПДН

Н.В. Родин

УПП № 23

Майоров В.В.

Заведеев А.С.

26.01.2017

16.00

г. Иваново

ул. Светлая, 6


Зам. начальника ОМВД Абрамов В.П.

Начальник ОУУП и ПДН

Н.В. Родин

УПП № 24

Климов И.В.

Сорокин Д.А.

26.01.2017

18.00

г. Иваново

ул.Ермака, 33


Начальник ОУУП и ПДН

Н.В. Родин

УПП № 22

Иванов М.Ю.

Керимханов А.Ч.

27.01.2017

18.00

г. Иваново

ул. Революционная, 16


Начальник ОУУП и ПДН

Н.В. Родин


УМВД России по Фрунзенскому району города Иваново:


№ участкового пункта полиции

ФИО участкового уполномоченного полиции

Дата

проведения отчета

Время проведения отчета

Место проведения отчета

Председатель общественного объединения правоохранительной направленности

Ответственный

от руководства территориального органа МВД России

1

2

3

4

5

6

УПП № 40

Смирнов В.А.

19.01.2017

16.00

г. Иваново

Лежневская, 132


Начальник ОУУП и ПДН

Соколов П.В.

УПП № 41

Ломин С.А.

Шаклеин А.Ю.

19.01.2017

18.00

г. Иваново

Ташкентская, 86А


Начальник ОМВД Кривко А.М.

УПП № 42

Годлевский В.А.

Огурцов Р.Е.

26.01.2017

18.00

г. Иваново

Ташкентская, 11


Начальник ОУУП и ПДН

Соколов П.В.

УПП № 44

Седов А.Л.

Калашникова Е.Г.

Ступак Р.П.

Дунин В.П.

Канин В.С.

26.01.2017

16.00

г. Иваново

ул. Красных зорь, 1


Зам. начальника ОУУП и ПДН

Ершов Д.П.

УПП № 45

Смирнов С.В.

Рязанов М.В.

24.01.2017

18.00

г. Иваново

ул. Рабфаковская, 36


Начальник ОУУП и ПДН

Соколов П.В.

УПП № 46

Опаков А.С.

Игнатьев М.И.

02.02.2017

16.00

г. Иваново

ул. 19 Линия, 1А


Начальник ОУУП и ПДН

Соколов П.В.

УУП № 47

Зверева О.С.

31.01.2017

18.00

г.Иваново

Кузнецова, 110

ТОС «Неждановский»

Начальник ОУУП и ПДН

Соколов П.В.

УУП № 48

Шаров А.А.

02.02.2017

18.00

г.Иваново

п. Дальний, 6

ТОС «Березниковский»

Зам. начальника ОУУП и ПДН

Ершов Д.П.










ключевые слова: полиция участковый уполномоченный отчет
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