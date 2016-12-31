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В Иванове участковые уполномоченные отчитаются перед населением о проделанной работе
Графики отчетов
В январе каждого года, в соответствии с Федеральным законом «О полиции», перед населением областного центра проводятся отчеты о проделанной работе участковых уполномоченных полиции отделов УМВД России по районам города Иваново.
Ниже приведены графики отчетов участковых уполномоченных полиции по районам областного центра.
ОМВД России по Советскому району города Иваново:
|
№ административного участка,
ФИО участкового уполномоченного полиции
|
Дата
проведения отчета
|
Время проведения отчета
|
Место проведения отчета
|
Председатель общественного объединения правоохранительной направленности
|
Ответственный
от руководства территориального органа МВД России
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
№317
Старший УУП Мешков Илья Александрович
|
24.01.2017 г.
|
14:00
|
г. Иваново, ул. Жаворонкова, д. 13 (помещение УПП № 30)
|
члены ТОС микрорайона ТЭЦ-3, «Санаторный»
|
Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В.
заместитель начальника Барулин А.В.
|
№ 316
УУП Малышев Алексей Дмитриевич
|
15:00
|
№ 306
УУП Кочин Сергей Юрьевич
|
16:00
|
№308
Старший УУП Пулатов Дмитрий Владимирович
|
25.01.2017 г.
|
14:00
|
г. Иваново,
ул. Сарментовой, д. 9 (помещение УПП № 31)
|
|
Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В.
начальник ПДН Орешкина Н.С.
|
№302
Старший УУП
Казаков Дмитрий Евгеньевич
|
15:00
|
№ 303
Старший УУП
Казаков Дмитрий Евгеньевич
(вакансия)
|
16:00
|
№307
УУП Тюрина
Анна Владимировна
|
17:00
|
№ 312
УУП Моисеев Сергей Михайлович
|
26.01.2017 г.
|
10:00
|
г. Иваново, ул. Окуловой, д. 14 (помещение УПП № 33)
|
члены совета ТОС «Меланжист»
|
Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В.
заместитель начальника Барулин А.В.
|
№ 309
УУП Моисеев Сергей Михайлович (вакансия)
|
11:00
|
№ 310
УУП Захаров Алексей Сергеевич
|
12:00
|
№ 311
УУП Захаров Алексей Сергеевич (вакансия)
|
13:00
|
№313
Чижов Артем Андреевич
|
14:00
|
№314
Захарова Анна Сергеевна
|
15:00
|
№ 315
Захарова Анна Сергеевна
(вакансия)
|
16:00
|
№ 305
Старший УУП Фирсов Дмитрий Владимирович
|
27.01.2017 г.
|
14:00
|
г. Иваново, ул. 1-я Снежная, д. 12 (помещение УПП № 32)
|
члены совета ТОС «Лесное
|
Заместитель начальника ОУУП и ПДН Корягин А.В.
заместитель начальника по ООП Барулин А.В.
|
№ 301
Старший УУП Фирсов Дмитрий Владимирович
(вакансия)
|
15:00
|
№ 304
УУП Студенец Сергей Андреевич
|
16:00
УМВД России по Ленинскому району города Иваново:
|
№ участкового пункта полиции
ФИО участкового уполномоченного полиции
|
Дата
проведения отчета
|
Время проведения отчета
|
Место проведения отчета
|
Председатель общественного объединения правоохранительной направленности
|
Ответственный
от руководства территориального органа МВД России
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Адм участок 101
Коровкин Сергей Сергеевич
|
21.01.2017 г.
|
10:00
|
г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41
|
ТОС «Трудовой»
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.
|
Адм.участок 102
Комаров Александр Борисович (вакансия)
|
11:00
|
Адм.участок 103 Комаров Александр Борисови
|
12:00
|
Адм.участок 104
Иванов Алексей Михайлович (вакансия)
|
24.01.2017 г.
24.01.2017 г.
|
16:00
|
г. Иваново, пр. Строителей, д.62
|
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.
|
Адм.участок 105
Иванов Алексей Михайлович
|
17:00
|
Адм.участок 106
Тыщенко Тарас Александрович
|
18:00
|
г. Иваново, пр. Строителей, д.62
|
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.
|
Адм.участок 107
Тыщенко Тарас Александрович
( вакансия)
|
19:00
|
Адм.участок 108
Михеева Софья Сергеевна
|
26.01.2017 г.
|
16:00
|
г. Иваново, ул. 1-ая Полевая, д.80
|
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.
|
Адм.участок 109
Рыболовов Александр Юрьевич (вакансия)
|
17:00
|
Адм.участок 110
Рыболовов Александр Юрьевич
|
18:00
|
Адм.участок 111
Буров Владислав Андреевич
|
19:00
|
Адм.участок 112
Горбунов Владимир Сергеевич
|
28.01.2017 г.
|
10:00
|
г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41
|
ТОС «Трудовой»
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.
|
Адм.участок 113
Троицкая Наталья Владимировна
|
11:00
|
Адм.участок 114
Горбунов Владимир Сергеевич
( вакансия)
|
12:00
|
Адм.участок 115
Самохвалов Михаил Вячеславович
|
31.01.2017 г.
|
16:00
|
г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41
|
ТОС «Трудовой»
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.
|
Адм.участок 116
Дубов Павел Владимирович
|
17:00
|
Адм.участок 117
Дубов Павел Владимирович (вакансия)
|
18:00
|
Адм.участок 118
Смуров Сергей Николаевич
|
02.02.2017 г.
|
16:00
|
г. Иваново пр. Строителей, д.114
|
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.
|
Адм.участок 119
Галашев Алексей Владиславович
|
17:00
|
Адм.участок 120
Познахирин Алексей Николаевич
|
18:00
|
Адм.участок 121
Антипов Алексей Иванович
|
19:00
|
Адм.участок 122
Панюшкин Алексей Викторович
|
04.02.2017 г.
|
10:00
|
г. Иваново пр. Кавалерийская, 64А
|
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П...
|
Адм.участок 123
Смирнов Александр Валентинович
|
11:00
|
Адм.участок 124
Зайцев Сергей Александрович
|
12:00
|
Адм.участок 125
Новиков Евгений Александрович
|
07.02.2017 г.
|
16:00
|
г. Иваново пр. Текстильщиков, д.115
|
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.
|
Адм.участок 126
Титова Татьяна Леонидовна
|
17:00
|
Адм.участок 127
Миронов Михаил Иванович
|
18:00
|
Адм.участок 128
Киреев Владимир
Алексеевич
|
19:00
|
Адм.участок 129
Ершов Сергей
Витальевич
|
09.02.2017 г.
|
16:00
|
г. Иваново 30 микрорайон, д.33
|
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.
|
Адм.участок 130 Скрябин Денис Валентинович
|
17:00
|
Адм.участок 131
Керимов Этибар Тагирович
|
18:00
|
Адм.участок 132
Едуков Дмитрий Андреевич
|
19:00
|
Адм.участок 133
Гарина Елене Николаевна
(вакансия)
|
11.02.2017 г.
|
10:00
|
г. Иваново Кохомское шоссе,
|
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П.
|
Адм.участок 134
Гарина Елена Николаевна
|
11:00
|
Адм.участок 135
Крайнов Эдуард Сергеевич
|
12:00
|
Адм. участок 136
Фадеева Тамара Юрьевна
|
14.02.2017 г.
|
18:00
|
г. Иваново ул. 10-го Августа, д.41
|
|
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново Джобава Д.П
УМВД России по Октябрьскому району города Иваново:
|
№ участкового пункта полиции
ФИО участкового уполномоченного полиции
|
Дата
проведения отчета
|
Время проведения отчета
|
Место проведения отчета
|
Председатель общественного объединения правоохранительной направленности
|
Ответственный
от руководства территориального органа МВД России
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
УПП № 20
Кочетков В.В.
Базулин Е.В.
|
23.01.2017
|
18.00
|
г. Иваново
ул. Октябрьская, 24
|
|
Начальник ОУУП и ПДН
Н.В. Родин
|
Служебное помещение
Ремезов И.Н.
Соколов В.С.
Рождественский В.П.
|
24.01.2017
|
18.00
|
г. Иваново
ул. Громобоя, 58
|
|
Зам. начальника ОМВД Абрамов В.П.
Начальник ОУУП и ПДН
Н.В. Родин
|
УПП № 23
Климова Н.В.
Григорьев Д.С.
|
25.01.2017
|
18.00
|
г. Иваново
ул. Светлая, 6
|
|
Зам. начальника ОМВД Абрамов В.П.
Начальник ОУУП и ПДН
Н.В. Родин
|
УПП № 23
Майоров В.В.
Заведеев А.С.
|
26.01.2017
|
16.00
|
г. Иваново
ул. Светлая, 6
|
|
Зам. начальника ОМВД Абрамов В.П.
Начальник ОУУП и ПДН
Н.В. Родин
|
УПП № 24
Климов И.В.
Сорокин Д.А.
|
26.01.2017
|
18.00
|
г. Иваново
ул.Ермака, 33
|
|
Начальник ОУУП и ПДН
Н.В. Родин
|
УПП № 22
Иванов М.Ю.
Керимханов А.Ч.
|
27.01.2017
|
18.00
|
г. Иваново
ул. Революционная, 16
|
|
Начальник ОУУП и ПДН
Н.В. Родин
УМВД России по Фрунзенскому району города Иваново:
|
№ участкового пункта полиции
ФИО участкового уполномоченного полиции
|
Дата
проведения отчета
|
Время проведения отчета
|
Место проведения отчета
|
Председатель общественного объединения правоохранительной направленности
|
Ответственный
от руководства территориального органа МВД России
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
УПП № 40
Смирнов В.А.
|
19.01.2017
|
16.00
|
г. Иваново
Лежневская, 132
|
|
Начальник ОУУП и ПДН
Соколов П.В.
|
УПП № 41
Ломин С.А.
Шаклеин А.Ю.
|
19.01.2017
|
18.00
|
г. Иваново
Ташкентская, 86А
|
|
Начальник ОМВД Кривко А.М.
|
УПП № 42
Годлевский В.А.
Огурцов Р.Е.
|
26.01.2017
|
18.00
|
г. Иваново
Ташкентская, 11
|
|
Начальник ОУУП и ПДН
Соколов П.В.
|
УПП № 44
Седов А.Л.
Калашникова Е.Г.
Ступак Р.П.
Дунин В.П.
Канин В.С.
|
26.01.2017
|
16.00
|
г. Иваново
ул. Красных зорь, 1
|
|
Зам. начальника ОУУП и ПДН
Ершов Д.П.
|
УПП № 45
Смирнов С.В.
Рязанов М.В.
|
24.01.2017
|
18.00
|
г. Иваново
ул. Рабфаковская, 36
|
|
Начальник ОУУП и ПДН
Соколов П.В.
|
УПП № 46
Опаков А.С.
Игнатьев М.И.
|
02.02.2017
|
16.00
|
г. Иваново
ул. 19 Линия, 1А
|
|
Начальник ОУУП и ПДН
Соколов П.В.
|
УУП № 47
Зверева О.С.
|
31.01.2017
|
18.00
|
г.Иваново
Кузнецова, 110
|
ТОС «Неждановский»
|
Начальник ОУУП и ПДН
Соколов П.В.
|
УУП № 48
Шаров А.А.
|
02.02.2017
|
18.00
|
г.Иваново
п. Дальний, 6
|
ТОС «Березниковский»
|
Зам. начальника ОУУП и ПДН
Ершов Д.П.
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