На улице Парижской Коммуны в Иванове временно отключат светофоры





17 января «Ивгорэлектросеть» планирует временно отключить светофоры на перекрестке улиц Парижской Коммуны и Шевченко в областном центре. Время отключения – с 09.00 до 17.00. Об этом сообщает городское управление благоустройства.

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