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Публичные слушания по скандальной застройке территории п/о 14 в Иванове переносятся
Общественные слушания по проекту планировки территории п/о 14 ориентировочной площадью 30 га переносятся в связи с тем, что проект требует доработки. Об этом сообщила начальник городского управления архитектуры и градостроительства Наталья Бусова.
«Учитывая то обстоятельство, что этот район областного центра в своей застройке исторически сложился в качестве отдельного конгломерата городской среды и имеет определенную обособленность, при доработке проекта планировки его территории должно быть принято во внимание мнение жителей», - говорится в сообщении мэрии.
Ивановская администрация планирует привлечь к сотрудничеству представителей общественности, руководителей ТОСов, депутатов, представителей проектировщиков. В ходе взаимодействия будут выяснены все потенциально спорные моменты, жителям будут даны все необходимые разъяснения о перспективности данной планировки.
О дате проведения публичных слушаний будет сообщено дополнительно.
Подробнее о скандальной ситуации с планируемой застройкой территории п/о 14 можно узнать ЗДЕСЬ.
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Как никак, государственную собственность прихватизировать умудрились в смутное время, да ещё на стратегическом военном объекте. :) Там ещё история весёлая с приватизацией служебных квартир МО в городке не всплыла. :) Они вроде как муниципальные, а адреса армейские остались. :) При приёмке жилья город-то свою адресацию, городскую домам присваивает. :)
Посему, большой им народный ХРЕН!