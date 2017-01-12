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Новости

вчера, 15:08

Публичные слушания по скандальной застройке территории п/о 14 в Иванове переносятся


Общественные слушания по проекту планировки территории п/о 14 ориентировочной площадью 30 га переносятся в связи с тем, что проект требует доработки. Об этом сообщила начальник городского управления архитектуры и градостроительства Наталья Бусова.

«Учитывая то обстоятельство, что этот район областного центра в своей застройке исторически сложился в качестве отдельного конгломерата городской среды и имеет определенную обособленность, при доработке проекта планировки его территории должно быть принято во внимание мнение жителей», - говорится в сообщении мэрии.

Ивановская администрация планирует привлечь к сотрудничеству представителей общественности, руководителей ТОСов, депутатов, представителей проектировщиков. В ходе взаимодействия будут выяснены все потенциально спорные моменты, жителям будут даны все необходимые разъяснения о перспективности данной планировки.

О дате проведения публичных слушаний будет сообщено дополнительно.

Подробнее о скандальной ситуации с планируемой застройкой территории п/о 14 можно узнать ЗДЕСЬ.



ключевые слова: застройка проект публичные слушания
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 15:40
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							значит втихаря все сделают и народ не спросят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 15:49
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							Не переживайте - и спросят, и допросят. :) "Опись, прОтокол, отпечатки пальцев." (С) Бриллиантовая рука.
    
Как никак, государственную собственность прихватизировать умудрились в смутное время, да ещё на стратегическом военном объекте. :) Там ещё история весёлая с приватизацией служебных квартир МО в городке не всплыла. :) Они вроде как муниципальные, а адреса армейские остались. :) При приёмке жилья город-то свою адресацию, городскую домам присваивает. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • вчера, 15:51
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							А зачем этих жителей спрашивать? Все равно заранее известно, что они скажут, а они всегда будут против. Это уж менталитет такой. Что бы ни делалось и что бы не предлагалось, ответ жителей будет один - нам ничего не надо, мы категорически против, приводя кучу дурацких аргументов. Нужно делать так, как администрация считает нужным, на то она и власть. А если у каждого по любой мелочи мнение спрашивать, так можно дойти до абсурда.   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • вчера, 18:01
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							Гаражи анахронизм конечно, но и очередной торгово-офисный павильон тоже не нужен. Ощущение, что все эти коробовы/буравлёвы/шаботинские/корчагины только для того идут в депутаты, что по-хитрому развивать свой арендный бизнес. На нормальное предпринимательство у них ума и фантазии не хватает, поэтому нате вам, холопы, получайте офисы с магнитами.
    
Посему, большой им народный ХРЕН!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 18:15
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							Как говорил Паша - будем строить заводы и пароходы, а не торговые центры								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • вчера, 18:16
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							Слово держит, чего уж там.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Негость								
							
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  • вчера, 19:25
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										+1
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							Согласен решат по тихому т.к. Все уже решено.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									awaks3								
							
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  • 46 минут назад
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							Втихаря не получится . Все на жестком контроле . В Гарнизоне если народ скажет и воробьи пешком ходить будут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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