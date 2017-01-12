Публичные слушания по скандальной застройке территории п/о 14 в Иванове переносятся





Общественные слушания по проекту планировки территории п/о 14 ориентировочной площадью 30 га переносятся в связи с тем, что проект требует доработки. Об этом сообщила начальник городского управления архитектуры и градостроительства Наталья Бусова.

«Учитывая то обстоятельство, что этот район областного центра в своей застройке исторически сложился в качестве отдельного конгломерата городской среды и имеет определенную обособленность, при доработке проекта планировки его территории должно быть принято во внимание мнение жителей», - говорится в сообщении мэрии.

Ивановская администрация планирует привлечь к сотрудничеству представителей общественности, руководителей ТОСов, депутатов, представителей проектировщиков. В ходе взаимодействия будут выяснены все потенциально спорные моменты, жителям будут даны все необходимые разъяснения о перспективности данной планировки.

О дате проведения публичных слушаний будет сообщено дополнительно.

Подробнее о скандальной ситуации с планируемой застройкой территории п/о 14 можно узнать ЗДЕСЬ.

поделиться ссылкой:

