В Иванове участники драки с поножовщиной оказались в больнице

По факту криминального происшествия проводится проверка





В полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в одну из ивановских городских больниц госпитализированы двое мужчин 43 и 44 лет. У первого пациента медики диагностировали проникающие колото-резаное ранение груди. Второй был доставлен в лечебное учреждение с травмами головы и порезанной рукой.

На место происшествия - в квартиру по улице 1-я Полевая - выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и жителей многоквартирного дома в поисках возможных свидетелей произошедшего, установили, что накануне хозяин квартиры распивал спиртное со знакомым. В процессе застолья между приятелями произошел конфликт. Во время ссоры собутыльники подрались, и 43-летний хозяин жилища ударил знакомого ножом в грудь.

В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

