Новости
В Иванове участники драки с поножовщиной оказались в больнице
По факту криминального происшествия проводится проверка
В полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в одну из ивановских городских больниц госпитализированы двое мужчин 43 и 44 лет. У первого пациента медики диагностировали проникающие колото-резаное ранение груди. Второй был доставлен в лечебное учреждение с травмами головы и порезанной рукой.
На место происшествия - в квартиру по улице 1-я Полевая - выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и жителей многоквартирного дома в поисках возможных свидетелей произошедшего, установили, что накануне хозяин квартиры распивал спиртное со знакомым. В процессе застолья между приятелями произошел конфликт. Во время ссоры собутыльники подрались, и 43-летний хозяин жилища ударил знакомого ножом в грудь.
В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(1)
- 1588
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 7904
-
(1)
- 3953
-
(2)
- 3334
-
(2)
- 4384
-
(8)
- 10276
-
(1)
- 3509
-
(3)
- 3485
-
(0)
- 3046
-
(0)
- 8701
-
(2)
- 8869