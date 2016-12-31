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вчера, 14:43
В Иванове пройдет отборочный фестиваль робототехники
11-12 февраля в областном центре состоится фестиваль робототехники «РобоФест-Иваново». Первый день фестиваля пройдет в ЦТТ «Новация», а торжественное закрытие будет проведено в ТРК «Тополь». Мероприятие является региональным отборочным этапом на IX Всероссийский молодёжный робототехнический фестиваль «Робофест 2017».
К участию приглашаются юные конструкторы и изобретатели из числа учащихся всех образовательных учреждений Иванова и области, в 4-х возрастных категориях: 6-7 лет, 8-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет.
Соревнования в рамках фестиваля будут проходить по 6 направлениям (Jr.FLL, Freestyle, Freestyle.LITE, FLL, РобоКарусель, Hello, Robot!)«Кроме того, - отмечают организаторы, - открытый формат мероприятия предполагает посещение мастер-классов педагогов Центра «Новация», фото-и видеовыставки от воспитанников Центра, фотозона и ознакомление с технологией проведения соревнований по робототехнике, с дальнейшей перспективой участия в фестивале в будущем».
ключевые слова: робототехника школьники фестиваль
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