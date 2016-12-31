В Иванове судимый за заражение ВИЧ-инфекцией попался на краже из ячейки для хранения вещей

Вместе с ним задержан его подельник – судимый за неуплату алиментов пенсионер





В областном центре в минувшие сутки сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже. Находясь в помещении одного из продуктовых супермаркетов, злоумышленники подобрали ключи и похитили из ячейки для хранения вещей сумку, принадлежащую 25-летнему работнику торговой точки. В ручной клади находились одежда, машинка для стрижки волос, наушники и лекарства.

Вскоре оперативники установили личности подозреваемых в краже и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались 38-летний, безработный мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией, и 61-летний пенсионер, который был судим за неуплату алиментов.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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